به گزاش خبرگزاری مهر به نقل از مدیسن نت، در مطالعه‌ای جدید، مشخص شد افرادی که با گام‌های سریع‌تری راه می‌روند، کمتر در معرض خطر مرگ زودرس قرار دارند.

پژوهشگران گزارش دادند که سرعت بالاتر در پیاده‌روی و تعداد گام‌های بیشتر در دقیقه، هر دو با کاهش خطر مرگ‌ومیر (به هر علتی) مرتبط هستند.

به گفته پژوهشگران، سرعت پیاده‌روی و تعداد گام‌ها، با احتمال مرگ‌ومیر ناشی از هر علتی ارتباط معناداری داشتند.

در این مطالعه جدید، محققان داده‌های مربوط به بیش از ۴۰۰۰ کارمند دولت بریتانیا را تحلیل کردند که در یک پروژه تحقیقاتی سلامت (که در اواخر دهه ۱۹۸۰ آغاز شده بود) شرکت داشتند. میانگین سنی این افراد در زمان انجام مطالعه، حدود ۶۹ سال بود.

شرکت‌کنندگان هر چهار تا پنج سال یک‌بار تحت معاینات بالینی قرار می‌گرفتند. در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳، سرعت پیاده‌روی آن‌ها اندازه‌گیری شد و همچنین دستگاهی به آن‌ها متصل شد تا تعداد گام‌هایشان در هر دقیقه را هنگام راه رفتن ثبت کند.

این مطالعه نشان داد که سرعت بالاتر در پیاده‌روی با کاهش ۲۳ درصدی خطر مرگ در طول دوره مطالعه مرتبط است. همچنین، پیاده روی سریع‌تر (تعداد گام بیشتر در دقیقه) با کاهش ۱۷ درصدی خطر مرگ همراه بود.

دکتر «تئودور استرنج»، رئیس بخش پزشکی در بیمارستان دانشگاهی نورث‌ول استیتن آیلند در نیویورک، می‌گوید: «دلایل متعددی وجود دارد که چرا پیاده‌روی سریع‌تر می‌تواند با طول عمر بیشتر مرتبط باشد.»

دکتر استرنج اظهار داشت: «پیاده‌روی با گام‌های سریع‌تر نشان می‌دهد که فرد با بیماری‌های مزمن کمتری زندگی می‌کند و اگر هم به بیماری‌هایی مبتلا باشد، آن بیماری‌ها به‌خوبی تحت کنترل هستند.»

او توضیح داد که با این حال، هنگامی که وضعیت سلامت رو به افول می‌گذارد، «سرعت پیاده‌روی ممکن است یکی از نخستین شاخص‌های عملکردی باشد که هم‌زمان با افت سلامت، کاهش می‌یابد.»

وی در ادامه افزود: «سرعت بالاتر در راه رفتن، احتمالاً با سلامت بهتر مرتبط است. و با کاهش این سرعت، خطر زمین‌خوردن، ضعف جسمانی، افت توانایی‌های شناختی و در نهایت، افزایش احتمال ابتلا به بیماری‌ها و مرگ‌ومیر بیشتر می‌شود.»

استرنج توصیه می‌کند کسانی که می‌خواهند سرعت راه رفتن خود را افزایش دهند، باید با سرعتی شروع کنند که برایشان راحت است و سپس به‌تدریج تعداد قدم‌های خود در دقیقه را زیاد کنند.

او می‌افزاید: «احتمالاً برداشتن قدم‌های کوتاه‌تر، از نظر خطر سکندری خوردن و موارد مشابه، ایمن‌تر از برداشتن قدم‌های بلند است.»

استرنج می‌گوید به وضعیت بدنی خود توجه داشته باشید: صاف بایستید، شانه‌ها را عقب بدهید، بدنی رها و آرام داشته باشید و هنگام راه رفتن دست‌هایتان را حرکت دهید.

او همچنین خاطرنشان می‌کند که لزوماً نیازی نیست حتماً به هدف «۱۰ هزار قدم در روز» که همه از آن صحبت می‌کنند، برسید.