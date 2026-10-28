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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۴۹

چاپ دوم نمایشنامه‌ «گاوهای تنهایی اسب» توسط نشر «عنوان»

چاپ دوم نمایشنامه‌ «گاوهای تنهایی اسب» توسط نشر «عنوان»

نمایشنامه «گاوهای تنهایی اسب» به چاپ دوم رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشنامه‌ «گاوهای تنهایی اسب» به قلم وحید تقی‌زاده نمایشنامه‌نویس، کارگردان، بازیگر و مدرس توسط نشر «عنوان» به چاپ دوم رسید.

این نمایشنامه که نخستین بار در تیر سال ۱۴۰۵ به چاپ رسید اکنون در آبان به چاپ دوم رسیده است.

تقی‌زاده هنرمند متولد ۱۳۶۲ است. او از سال ۱۳۷۹ با نمایش «مادر درد کشید، تو زاده شدی» حضور حرفه‌ای خود در رشته‌ هنر را آغاز کرد.

این نمایشنامه به مکالمه‌ میان زن و مردی می‌پردازد که گویی از میان امید و ناامیدی سکوت و جهان‌های خود را با دیگری به اشتراک می‌گذارند و هر مخاطب می‌تواند جایی از این گفتگو به بخشی از جهان شخصی خود نیز برسد. این روند با ریتمی نسبتا آرام و فضایی تاملی در نمایشنامه‌ تقی‌زاده پیشرفته است.

کتاب «گاوهای تنهایی اسب» از طریق کتابفروشی‌ها در سطح شهر تهران و رشت و همچنین از طریق تماس با نشر «عنوان» قابل تهیه است.

کد مطلب 6992755

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