به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی بعدازظهر چهارشنبه در جریان بازدید از بیمارستان تخصصی تنکابن، ضمن قدردانی از دست‌اندرکاران احداث و راه‌اندازی این مرکز درمانی، با ابراز رضایت از وضعیت خدمات‌رسانی به بیماران اظهار کرد: امروز در جریان حضور در بخش‌های بیمارستان و گفت‌وگو با بیماران، رضایت و لبخند آنان را مشاهده کردم که این موضوع نشان‌دهنده تلاش مجموعه مدیریتی و درمانی برای ارائه خدمات مطلوب به مردم است.

استاندار مازندران با اشاره به روند راه‌اندازی این بیمارستان افزود: همان‌طور که پیش‌تر نیز تأکید شده بود، توسعه و بهره‌برداری از ظرفیت‌های بیمارستان باید به‌صورت مرحله‌ای انجام شود که خوشبختانه این روند آغاز شده و لازم است با جدیت ادامه پیدا کند.

وی با بیان اینکه بیمارستان تخصصی تنکابن می‌تواند به یکی از مراکز مهم درمانی غرب مازندران تبدیل شود، تصریح کرد: توسعه خدمات تخصصی، به‌ویژه در حوزه جراحی قلب باز، برای منطقه اهمیت فراوانی دارد؛ چراکه دسترسی بیماران به مراکز درمانی مجهز باید تسهیل شود و مردم، به‌خصوص اقشار نیازمند، بتوانند از خدمات تخصصی در نزدیکی محل زندگی خود بهره‌مند شوند.

استاندار مازندران راه‌اندازی جراحی قلب باز را از اولویت‌های اصلی توسعه این مرکز درمانی برشمرد و گفت: این موضوع باید با همکاری مدیریت دانشگاه علوم پزشکی و مسئولان بیمارستان به‌صورت جدی پیگیری شود تا زمینه ارائه این خدمت تخصصی در غرب استان فراهم شود.

وی با اشاره به محدودیت‌های مالی و مشکلات تأمین دارو و تجهیزات پزشکی در شرایط تحریم و جنگ افزود: این شرایط ممکن است روند تأمین تجهیزات و تکمیل زیرساخت‌های درمانی را با دشواری‌هایی مواجه کند، اما نباید از تلاش برای توسعه خدمات مورد نیاز مردم دست کشید.

استاندار مازندران با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی برای تأمین تجهیزات مورد نیاز جراحی قلب باز خاطرنشان کرد: هدف‌گذاری ما این است که با فراهم شدن منابع مالی و تجهیزات لازم، این بخش در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با رعایت الزامات فنی و درمانی راه‌اندازی شود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با هم‌افزایی مسئولان استانی، دانشگاه علوم پزشکی و مجموعه بیمارستان، مراحل تکمیل این مرکز درمانی با سرعت بیشتری پیش برود و در آینده شاهد آغاز فعالیت جراحی قلب باز و بهره‌مندی مردم غرب مازندران از این ظرفیت تخصصی باشیم.