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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۵۶

استاندار خراسان رضوی: مدیریت مصرف برق ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است

استاندار خراسان رضوی: مدیریت مصرف برق ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است

مشهد- استاندار خراسان رضوی گفت: مدیریت مصرف در همه حوزه‌ها، به‌ویژه در بخش برق، یک الزام و ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و نباید آن را موضوعی فانتزی یا حاشیه‌ای تلقی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری ظهر چهارشنبه در دیدار با مجتبی یادگاری، سفیر همدلی صنعت برق ایران با تأکید بر اهمیت مدیریت مصرف برق اظهار کرد: مدیریت مصرف در همه حوزه‌ها، به‌ویژه در بخش برق، یک الزام و ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و نباید آن را موضوعی فانتزی یا حاشیه‌ای تلقی کرد.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مختلف برای تأمین انرژی افزود: باید از همه امکانات برای تولید برق، توسعه انرژی‌های نو و گسترش شبکه‌ها استفاده کنیم و در کنار این اقدامات، مدیریت مصرف و صرفه‌جویی را نیز به‌طور جدی در دستور کار قرار دهیم.

وی با تأکید بر نقش آگاهی‌بخشی در اصلاح الگوی مصرف تصریح کرد: افزایش حساسیت مردم و اطلاع‌رسانی مناسب ضروری است تا این واقعیت در جامعه نهادینه شود که درست مصرف کردن، یک هنر و وظیفه است.

کد مطلب 6992763

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