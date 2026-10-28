به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری ظهر چهارشنبه در دیدار با مجتبی یادگاری، سفیر همدلی صنعت برق ایران با تأکید بر اهمیت مدیریت مصرف برق اظهار کرد: مدیریت مصرف در همه حوزه‌ها، به‌ویژه در بخش برق، یک الزام و ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و نباید آن را موضوعی فانتزی یا حاشیه‌ای تلقی کرد.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مختلف برای تأمین انرژی افزود: باید از همه امکانات برای تولید برق، توسعه انرژی‌های نو و گسترش شبکه‌ها استفاده کنیم و در کنار این اقدامات، مدیریت مصرف و صرفه‌جویی را نیز به‌طور جدی در دستور کار قرار دهیم.

وی با تأکید بر نقش آگاهی‌بخشی در اصلاح الگوی مصرف تصریح کرد: افزایش حساسیت مردم و اطلاع‌رسانی مناسب ضروری است تا این واقعیت در جامعه نهادینه شود که درست مصرف کردن، یک هنر و وظیفه است.