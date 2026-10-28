۱۷هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی برای استان تامین شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه روز چهارشنبه در نشست فرمانداران استان اظهار کرد: پیگیری تخصیص و جذب باقی‌مانده اعتبارات عمرانی باید با جدیت از سوی فرمانداران و دستگاه‌های اجرایی دنبال شود تا روند اجرای پروژه‌ها شتاب بگیرد.

وی با اشاره به ضرورت حمایت از واحدهای اقتصادی و حفظ اشتغال، افزود: فرمانداران باید نظارت بر تامین نیازمندی‌های واحدهای تولیدی را در دستور کار قرار دهند و تامین تسهیلات بانکی، مواد اولیه و سایر نیازهای این واحدها را به‌صورت مستمر پیگیری کنند.

استاندار اردبیل همچنین بر برگزاری مستمر جلسات قرارگاه اقتصادی برای تامین و توزیع کالاهای اساسی، نظارت بر بازار و مقابله با گران‌فروشی، احتکار و کم‌فروشی تاکید کرد.

امامی یگانه با اشاره به آمادگی استان برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بیان کرد: سازوکارهای لازم در شهرستان‌ها فراهم شده و استان آمادگی دارد انتخابات را مطابق زمان‌بندی نهایی اعلام‌شده از سوی وزارت کشور برگزار کند.

وی حضور میدانی فرمانداران و مدیران شهرستانی برای حل مشکلات پروژه‌های عمرانی و طرح‌های اقتصادی را ضروری دانست و ادامه داد: استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای تکمیل پروژه‌های عام‌المنفعه، به‌ویژه مدرسه‌سازی و تکمیل مراکز درمانی، باید مورد توجه قرار گیرد.

استاندار اردبیل همچنین بر مدیریت بهینه مصرف انرژی و برگزاری مستمر جلسات مرتبط، به‌ویژه با آغاز فصل سرما و ضرورت تامین سوخت دوم واحدهای اقتصادی، تاکید کرد.

امامی یگانه درباره خسارت‌های ناشی از سیل روزهای اخیر در تعدادی از شهرستان‌های استان نیز اظهار کرد: مقرر شده است تسهیلات ارزان‌قیمت از طریق بانک‌های عامل برای کمک به جبران بخشی از خسارت‌های واردشده به آسیب‌دیدگان پرداخت شود.

وی پیگیری تامین زمین مورد نیاز طرح‌های مسکن ملی و قانون جوانی جمعیت را از دیگر وظایف مورد تأکید فرمانداران برشمرد و گفت: تکمیل پروژه‌های مهم راه‌سازی، طرح‌های تامین آب شرب شهری و روستایی و سدهای استان نیز باید با جدیت دنبال شود.