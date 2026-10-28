به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام اتاق بازرگانی ایران و به‌دنبال بازنگری در برنامه اجرای طرح تایید دوره‌ای موجودی، مراحل جدید اجرای این طرح در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا ابلاغ شد.

بر این اساس، انبارهایی که حداقل یک ردیف موجودی ثبت‌شده پیش از اول اسفند ۱۴۰۴ دارند، از ۱۵ آبان ۱۴۰۵ امکان ثبت رسید نخواهند داشت.

همچنین انبارهایی که در چارچوب طرح‌های پیشین از ثبت رسید محروم شده‌اند، در همین تاریخ غیرفعال می‌شوند.

طبق مقررات، نگهداری‌کنندگان کالا موظف‌اند موجودی انبارهای خود را به‌صورت دوره‌ای تایید یا اصلاح کنند. عدم اقدام در دو دوره متوالی، موجب غیرفعال‌شدن انبار در سامانه خواهد شد و در صورت عدم تایید یا اصلاح موجودی طی چهار دوره متوالی، اطلاعات انبار و موجودی آن از سامانه حذف می‌شود.

فعالان اقتصادی برای جلوگیری از ایجاد محدودیت در ثبت رسید انبار، لازم است در مهلت مقرر نسبت به بررسی و تایید یا اصلاح اطلاعات موجودی انبارهای خود اقدام کنند.