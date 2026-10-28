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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۴۴

پیروزی نونهالان فوتبال ایران مقابل چشمان اینفانتینو و تاج

پیروزی نونهالان فوتبال ایران مقابل چشمان اینفانتینو و تاج

تیم فوتبال نونهالان ایران مرحله دوم جام جهانی را با برتری مقابل چین استارت زد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال نونهالان ایران از ساعت ۱۱:۴۵ امروز نخستین بازی خود را در سطح B فستیوال و جام جهانی زیر ۱۵ ساله‌های آذربایجان، مقابل چین برگزار کرد و در نهایت به برتری ۲ بر یک رسید.

در این مسابقه که با حضور اینفانتینو، اعضای کمیته مسابقات فیفا و مهدی تاج رییس فدراسیون ایران و عضو کمیته مسابقات برگزار شد، کیان نصیری در دقیقه ۳۵ و مهدی کولیوند در دقیقه ۴۰ برای شاگردان مصطفی قنبرپور موفق به گلزنی شدند.

سعید مقدسی، طاها طالبی، مهدی دهقان، علی اکبر قاسمی، امیرمحمد مشفقی، رضا نوروزی، حسام احمدلو و مهدی کولیوند، ترکیب ابتدایی تیم نونهالان را تشکیل دادند.

ایران با این پیروزی باید کار خود را در جمع تیم‌های برنده سطح B و در مرحله یک هشتم این سطح پیگیری کند و تیم چین نیز برای کسب یکی از رتبه‌های هفدهم تا سی و دوم این سطح باید به مصاف حریفان خود برود.

کد مطلب 6992769

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