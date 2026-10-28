به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خدابنده صبح چهارشنبه در آیین استقبال از سفیر همدلی صنعت برق ایران، پویش «قرار همدلی» را فرصتی برای تقویت ارتباط میان صنعت برق و مردم و جلب مشارکت عمومی در مدیریت مصرف انرژی دانست.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی با اشاره به اقدامات وزارت نیرو و صنعت برق در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی بیان کرد: اقدامات متعددی برای استفاده بهینه از منابع انرژی در حال انجام است و تحقق اهداف این برنامه‌ها، در کنار تلاش‌های اجرایی، به همراهی و مشارکت مردم و توجه بیشتر آنان به شیوه مصرف برق نیاز دارد.

وی با تشریح بخشی از برنامه‌های بهینه‌سازی مصرف برق در استان افزود: جایگزینی چراغ‌های پرمصرف با تجهیزات کم‌مصرف، از جمله طرح‌های مهم در حال اجراست که با همکاری شرکت‌های توزیع نیروی برق خراسان رضوی و مشهد دنبال می‌شود. در قالب این طرح، تعویض حدود ۴۸۰ هزار چراغ پیش‌بینی شده که بخشی از آن تاکنون انجام شده است.

خدابنده همچنین به اقدامات مربوط به بهینه‌سازی مصرف برق در موتورهای کولرهای آبی و چاه‌های کشاورزی اشاره کرد و گفت: این برنامه‌ها با هدف کاهش مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری در بخش‌های مختلف اجرا می‌شوند و برای پیشبرد طرح‌های بهینه‌سازی مصرف برق در چاه‌های کشاورزی نیز اعتبارات قابل توجهی اختصاص یافته است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی با تأکید بر اینکه مدیریت مصرف به معنای کاهش رفاه مردم نیست، خاطرنشان کرد: هدف، ایجاد تعادل در مصرف و جلوگیری از هدررفت منابع انرژی است. با اصلاح عادت‌های مصرفی و استفاده از تجهیزات پربازده، می‌توان ضمن حفظ آسایش خانوارها، فشار بر شبکه تأمین انرژی را نیز کاهش داد.

وی به ضرورت توجه هم‌زمان به توسعه تولید و بهینه‌سازی مصرف اشاره کرد و افزود: حل چالش‌های حوزه انرژی صرفاً با افزایش ظرفیت تولید امکان‌پذیر نیست و دستیابی به تعادل پایدار در این حوزه، به همدلی و همکاری مردم، صنعت برق و سایر بخش‌های کشور نیاز دارد.

«قرار همدلی»؛ پیوند ورزش و مسئولیت اجتماعی

مجتبی یادگاری، سفیر همدلی صنعت برق ایران و از کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی، در قالب برنامه‌ای ۳۱ روزه با عبور از استان‌های کشور، پیام مسئولیت‌پذیری اجتماعی و مصرف بهینه برق را به مردم منتقل می‌کند.این حرکت ملی با بهره‌گیری از ظرفیت ورزش و مشارکت اجتماعی، بر اهمیت مصرف آگاهانه انرژی و نقش تک‌تک شهروندان در حفظ منابع ملی تأکید دارد.