به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی عصر چهارشنبه در حاشیه بازدید از جاذبه‌های گردشگری خراسان جنوبی با تأکید بر ظرفیت‌های کم‌نظیر خراسان جنوبی در حوزه گردشگری گفت: این استان از جاذبه‌های ارزشمند تاریخی، فرهنگی، طبیعی و بوم‌گردی بسیاری برخوردار است که بهره‌برداری مطلوب از این ظرفیت‌ها و جذب گردشگران داخلی و خارجی، نیازمند توسعه زیرساخت‌ها و حمایت‌های ملی و استانی است.

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اظهار کرد: خراسان جنوبی با گستردگی جغرافیایی و برخورداری از جاذبه‌های متنوع تاریخی، فرهنگی و طبیعی، ظرفیت‌های بسیار ارزشمندی برای توسعه صنعت گردشگری دارد و باید با برنامه‌ریزی هدفمند، زمینه معرفی و بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها فراهم شود.

وی با اشاره به ثبت جهانی یکی از روستاهای گردشگری استان افزود: خراسان جنوبی میزبان دومین روستای ایرانی ثبت‌شده در فهرست جهانی روستاهای گردشگری است که ویژگی‌های منحصربه‌فرد آن، به‌ویژه مشارکت فعال جوامع محلی، نقش مهمی در کسب این عنوان جهانی دارد.

وی با بیان اینکه مشارکت جوامع محلی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی روستاهای جهانی گردشگری محسوب می‌شود، تصریح کرد: یکی از مؤلفه‌های اساسی مورد توجه سازمان جهانی گردشگری، نقش مردم در توسعه روستاها و میزان نوآوری و خلاقیت آنان در بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی است.

محسنی بندپی همچنین اظهار کرد: ساکنان این روستا با استفاده از ظرفیت‌های طبیعی منطقه و بهره‌گیری از معماری اصیل خشتی و دانش بومی، توانسته‌اند محیطی جذاب برای گردشگران ایجاد کنند و همین خلاقیت و مشارکت مردمی، زمینه لازم برای ثبت جهانی این روستا را فراهم کرده است.

وی با اشاره به استقبال گردشگران از این روستای جهانی گفت: ظرفیت اقامتگاه‌های موجود پاسخگوی حجم مسافران و گردشگران نیست و این موضوع نشان‌دهنده ضرورت توسعه زیرساخت‌های اقامتی و خدمات گردشگری در منطقه است.

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی تأکید کرد: ثبت جهانی یک روستا پایان مسیر توسعه گردشگری نیست، بلکه حفظ جایگاه جهانی و ارتقای شاخص‌هایی که زمینه ثبت آن را فراهم کرده‌اند، اهمیت بیشتری دارد.

وی خاطرنشان کرد: برای حفظ و تقویت این شاخص‌ها و فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور گردشگران، لازم است زیرساخت‌های مورد نیاز با حمایت و توجه جدی مسئولان در سطوح ملی و استانی توسعه یابد.

ضرورت معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی خراسان جنوبی

محسنی بندپی با اشاره به بازدید از آرامگاه ابن‌حسام خوسفی اظهار کرد: ابن‌حسام خوسفی از شاعران برجسته و نامدار کشور و از چهره‌های ارزشمند ادبیات شیعی است که آثار وی جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ و ادبیات اسلامی دارد.

وی افزود: این شاعر برجسته با خلق آثار فاخر ادبی، ارادت عمیق خود را به اهل‌بیت(ع)، به‌ویژه حضرت امام علی(ع)، نشان داده است و آثار ارزشمند وی از جمله دیوان اشعار و خاوران‌نامه، بیانگر اندیشه‌های عمیق دینی و مذهبی اوست.

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی با تأکید بر اهمیت معرفی مفاخر فرهنگی و ادبی استان تصریح کرد: وجود چنین شخصیت‌های برجسته‌ای از ظرفیت‌های مهم گردشگری فرهنگی و مذهبی خراسان جنوبی به شمار می‌رود که می‌توان از آن برای معرفی هرچه بیشتر پیشینه تاریخی و فرهنگی منطقه بهره گرفت.

وی ادامه داد: بهره‌گیری از ظرفیت بناهای تاریخی برای ایجاد مراکز اقامتی، علاوه بر صیانت از میراث فرهنگی، زمینه توسعه گردشگری و افزایش جذابیت مقاصد سفر را فراهم می‌کند.