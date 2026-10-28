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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۱۱

ضرورت آمادگی همه‌جانبه برای اجرای برنامه‌های ۱۳ آبان و عملیات فاطمیه

ضرورت آمادگی همه‌جانبه برای اجرای برنامه‌های ۱۳ آبان و عملیات فاطمیه

اهواز - مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان گفت: آمادگی همه‌جانبه برای برگزاری باشکوه برنامه‌های روز ۱۳ آبان و اجرای دقیق عملیات فاطمیه از مهم‌ترین اولویت‌های مجموعه تبلیغات اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی اخوان‌صباغ ظهر امروز چهارشنبه در نشست فصلی رؤسای ادارات تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان، ضمن قدردانی از تلاش‌ همکاران در مدیریت تجمعات شبانه و اجرای عملیات‌های فرهنگی، اظهار داشت: حضور مسئولانه و پیگیری مستمر امور توسط رؤسای ادارات شهرستانی، نقش مهمی در برگزاری منسجم برنامه‌ها و تحقق اهداف تبلیغی سازمان دارد.

وی با تأکید بر لزوم آمادگی کامل برای برنامه‌های روز ۱۳ آبان افزود: مجموعه‌های فرهنگی و تبلیغی باید با بهره‌گیری از ظرفیت مبلغین، هیئت‌های مذهبی، تشکل‌های مردمی و فعالان فرهنگی، زمینه اجرای برنامه‌هایی اثرگذار و متناسب با شرایط هر شهرستان را فراهم کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان همچنین به اهمیت عملیات فاطمیه اشاره کرد و تصریح کرد: این ایام فرصتی ارزشمند برای تبیین معارف اهل‌بیت (ع) است و هماهنگی با هیئت‌های مذهبی، مساجد و مبلغین برای اجرای منظم و هدفمند برنامه‌ها باید با دقت در دستور کار قرار گیرد.

کد مطلب 6992786

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