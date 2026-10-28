به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی اخوان‌صباغ ظهر امروز چهارشنبه در نشست فصلی رؤسای ادارات تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان، ضمن قدردانی از تلاش‌ همکاران در مدیریت تجمعات شبانه و اجرای عملیات‌های فرهنگی، اظهار داشت: حضور مسئولانه و پیگیری مستمر امور توسط رؤسای ادارات شهرستانی، نقش مهمی در برگزاری منسجم برنامه‌ها و تحقق اهداف تبلیغی سازمان دارد.

وی با تأکید بر لزوم آمادگی کامل برای برنامه‌های روز ۱۳ آبان افزود: مجموعه‌های فرهنگی و تبلیغی باید با بهره‌گیری از ظرفیت مبلغین، هیئت‌های مذهبی، تشکل‌های مردمی و فعالان فرهنگی، زمینه اجرای برنامه‌هایی اثرگذار و متناسب با شرایط هر شهرستان را فراهم کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان همچنین به اهمیت عملیات فاطمیه اشاره کرد و تصریح کرد: این ایام فرصتی ارزشمند برای تبیین معارف اهل‌بیت (ع) است و هماهنگی با هیئت‌های مذهبی، مساجد و مبلغین برای اجرای منظم و هدفمند برنامه‌ها باید با دقت در دستور کار قرار گیرد.