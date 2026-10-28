قرقاش: دیپلماسی موثرترین راه برای حفظ امنیت و تحقق صلح است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات تاکید کرد که رویکرد کشورش همچنان بر اولویت‌ دادن به راه‌حل‌های سیاسی استوار است و جنگ‌ها جز به بحران‌های بیشتر منجر نمی‌شوند.

قرقاش بیان کرد: در شرایطی که فضای منطقه‌ای با ابهام همراه است و شایعات و گمانه‌زنی‌ها درباره مسیرهای تشدید تنش و رویارویی افزایش یافته، رویکرد امارات مبتنی بر خردورزی، اعتدال و ترجیح گفتگو و راه‌حل‌های سیاسی همچنان ثابت و روشن است.

وی افزود: شرایط کنونی مستلزم بالاترین سطح خویشتن‌داری، انعطاف ‌پذیری و عقلانیت به دور از منطق تشدید تنش است.

مشاور رئیس امارات در ادامه اعلام کرد: تجربه‌های منطقه نشان دادند که جنگ‌ها جز به بحران‌های بیشتر منجر نمی‌شوند و دیپلماسی موثرترین راه برای حفظ امنیت و تحقق صلح و ثبات است.