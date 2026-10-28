به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ محمد شرفی بعدازظهر چهارشنبه در آیین اختتامیه ششمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت خانواده‌های کارکنان و شانزدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت خواهران شاغل فراجا، توسعه منابع انسانی را از محورهای اساسی پیشرفت سازمانی برشمرد و اظهار کرد: در این مسیر، انتقال دانش، تقویت هویت دینی، رشد ابعاد وجودی انسان و تربیت نیروهایی متناسب با ارزش‌های اسلامی اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با اشاره به جایگاه قرآن کریم در تربیت نیروی انسانی افزود: آشنایی با مفاهیم و آموزه‌های قرآنی باید در رفتار سازمانی کارکنان نمود پیدا کند و به تقویت تعهد حرفه‌ای و بهبود کیفیت انجام مأموریت‌ها بینجامد.

جانشین معاون هماهنگ‌کننده فراجا با بیان اینکه کارکنان انتظامی مسئولیت خطیری در قبال جامعه بر عهده دارند، تصریح کرد: صیانت از جان، مال، ناموس و امنیت مردم مستلزم برخورداری از اخلاق اسلامی، روحیه مسئولیت‌پذیری و پایبندی عملی به ارزش‌های دینی است.

سردار شرفی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان گفتار و کردار نیروهای انتظامی خاطرنشان کرد: آموزه‌های دینی زمانی در سازمان اثرگذار خواهند بود که در رفتار، ادبیات، تصمیم‌گیری و عملکرد کارکنان تجلی یابند و مبنای عمل صالح قرار گیرند.

وی همچنین با اشاره به تأکید فرمانده کل انتظامی کشور بر گسترش فعالیت‌های قرآنی گفت: برنامه‌های قرآنی باید به ارتقای توانمندی‌های فردی و سازمانی منجر شوند و آثار آن‌ها در نحوه تعامل با مردم، میزان تعهد و چگونگی اجرای مأموریت‌ها قابل مشاهده باشد.

این مقام انتظامی، نقش فرماندهان را در تحقق اهداف تربیتی مهم دانست و بیان کرد: فرماندهان باید با رفتار و عملکرد خود الگوی کارکنان باشند؛ چراکه تربیت مؤثر نیروی انسانی در گرو پایبندی عملی به ارزش‌ها و توانایی انجام صحیح مسئولیت‌ها در شرایط حساس است.

سردار شرفی در ادامه از تلاش خانواده‌های کارکنان، مربیان، آموزشیاران، مسئولان عقیدتی سیاسی و دست‌اندرکاران برنامه‌های قرآنی فراجا قدردانی کرد و پیشرفت‌های این حوزه را حاصل مشارکت و پیگیری مستمر مجموعه‌های مرتبط دانست.

وی با اشاره به حضور ۱۰ نفر از کارکنان فراجا در مرحله پایانی مسابقات سراسری قرآن و افزایش شمار حافظان قرآن در این مجموعه، این دستاوردها را نشانه‌ای از گسترش فعالیت‌های قرآنی و تقویت ظرفیت‌های تربیتی در مجموعه انتظامی کشور ارزیابی کرد.

جانشین معاون هماهنگ‌کننده فراجا در پایان با قدردانی از برگزارکنندگان مسابقات و خانواده‌های کارکنان، بر تداوم برنامه‌های قرآنی و تربیتی با هدف تقویت فرهنگ دینی و ارتقای عملکرد نیروی انسانی تأکید کرد.