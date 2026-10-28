ضرورت تحول در آموزش عالی متناسب با هوش مصنوعی و نیازهای جامعه

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل واحدی ظهر چهارشنبه در نشست شورای دانشگاه شیراز، با تبریک هشتادمین سال تأسیس این دانشگاه، از جایگاه علمی و فرهنگی شیراز و نقش دانشگاه شیراز در توسعه آموزش عالی کشور سخن گفت و این دانشگاه را یکی از سرمایه‌های ارزشمند علمی ایران دانست.

وی با اشاره به دستاوردهای دانشگاه شیراز در تربیت دانش‌آموختگان متخصص و نقش‌آفرینی در عرصه‌های علمی و اجتماعی، بر ضرورت صیانت از ظرفیت دانشگاه‌های باسابقه و تقویت جایگاه آن‌ها در نظام آموزش عالی تأکید کرد.

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری همچنین با اشاره به تجربه‌های اخیر کشور در شرایط جنگی، نقش دانشگاه‌ها در تداوم فعالیت‌های علمی و فناورانه و افزایش تاب‌آوری کشور را مهم ارزیابی کرد و آموزش عالی را از پشتوانه‌های راهبردی کشور در مواجهه با بحران‌ها دانست.

آموزش عالی در نقطه عطف تصمیم‌گیری

واحدی با اشاره به شتاب تحولات علمی و فناورانه، بر ضرورت بازنگری در سیاست‌ها و شیوه‌های آموزشی تأکید کرد و گفت: آموزش عالی در نقطه عطف تصمیم‌گیری قرار دارد و ادامه مسیرهای گذشته بدون توجه به تحولات جمعیتی، فناوری و نیازهای جامعه، نمی‌تواند پاسخ‌گوی انتظارات آینده باشد.

وی صیانت از آموزش عالی به‌عنوان یکی از سرمایه‌های راهبردی کشور را ضروری دانست و ارتقای کیفیت عملکرد دانشگاه‌ها را از اولویت‌های سیاست‌گذاران این حوزه برشمرد.

معاون آموزشی وزارت علوم با اشاره به گسترش فناوری‌های نوین، از جمله هوش مصنوعی، یادگیری شخصی‌سازی‌شده، آموزش ترکیبی، واقعیت افزوده و واقعیت مجازی و روش‌های جدید ارزیابی، بر ضرورت تحول در الگوهای سنتی آموزش تأکید کرد.

به گفته وی، دانشگاه‌ها باید از آموزش صرفاً محتوامحور فاصله بگیرند و به سمت الگوهایی حرکت کنند که یادگیری مؤثر، توانمندی عملی، مهارت‌آموزی و پاسخ‌گویی به نیازهای واقعی جامعه در کانون آن قرار دارد.

کاهش شمار داوطلبان کنکور و ضرورت بازنگری در پذیرش دانشجو

واحدی با اشاره به آمار آموزش عالی در مردادماه ۱۴۰۵، گستردگی این نظام را از عوامل مؤثر بر پیچیدگی سیاست‌گذاری در این حوزه دانست.

بر اساس آمار ارائه‌شده در این نشست، شمار دانشجویان کشور در مجموعه دستگاه‌های آموزشی بررسی‌شده، با احتساب دانشگاه آزاد اسلامی، حدود سه میلیون و ۵۰۳ هزار نفر و تعداد اعضای هیئت‌علمی تمام‌وقت حدود ۷۸ هزار نفر اعلام شد.

وی فرسودگی تجهیزات، محدودیت منابع و تغییر الگوهای آموزشی را از جمله چالش‌هایی دانست که اتخاذ رویکردهای جدید در مدیریت دانشگاه‌ها را ضروری می‌کند.

معاون آموزشی وزارت علوم همچنین به کاهش شمار داوطلبان ورود به آموزش عالی و تغییر ترکیب متقاضیان در گروه‌های آزمایشی مختلف اشاره کرد.



وی گفت: بر اساس نمودارهای ارائه‌شده در نشست، شمار داوطلبان کنکور سراسری از حدود یک میلیون و ۳۰۷ هزار نفر در سال ۱۳۹۰ به حدود ۹۸۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۴ رسیده است که ضرورت بازنگری در ظرفیت‌ها و سیاست‌های پذیرش دانشجو را افزایش می‌دهد.



واحدی با اشاره به پیامدهای احتمالی افت کیفیت ورودی‌های دانشگاهی، نسبت به تداوم ضعف پایه‌های علمی، اختلال در فرایند یادگیری و کاهش کیفیت دانش‌آموختگان هشدار داد و تأکید کرد که بی‌توجهی به این مسائل می‌تواند بر آینده صنعت و حتی امنیت کشور تأثیر بگذارد.



وی ارتقای کیفیت آموزش عالی را موضوعی فراتر از اصلاح چند درس یا تغییر شیوه‌های امتحان دانست و توجه هم‌زمان به کیفیت آموزش در مقاطع پیشین، توانمندی دانشجویان ورودی، روش‌های تدریس، نظام ارزیابی و میزان تسلط دانش‌آموختگان بر شایستگی‌های موردنیاز جامعه را ضروری برشمرد.

حرکت از آموزش محتوامحور به یادگیری شایستگی‌محور

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تشریح رویکردهای موردنظر این وزارتخانه، حرکت به سمت نظام آموزشی هوشمندتر، مهارت‌محور، مأموریت‌گرا و پاسخ‌گو را از ضرورت‌های تحول در آموزش عالی عنوان کرد.

وی با تأکید بر اینکه تحول آموزشی نباید به تغییرات مقطعی و پراکنده محدود شود، بازنگری در برنامه‌های درسی و عبور از انتقال صرف محتوا به سمت کسب شایستگی و توانمندی عملی را ضروری دانست.