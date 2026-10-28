به گزارش خبرنگار مهر، صادق حسنوند، رئیس هیئت تنیس روی میز استان البرز، در مجمع سالانه این هیئت، با حضور مهرداد علی قارداشی، رئیس فدراسیون تنیس روی میز جمهوری اسلامی ایران، در سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان استان البرز برگزار شد، با تشریح عملکرد سال گذشته و برنامه‌های سال ۱۴۰۵، از راه‌اندازی و تجهیز سالن اختصاصی، برگزاری مسابقات استانی و کشوری، حمایت از استعدادهای جوان و کسب عناوین ملی و بین‌المللی توسط ورزشکاران البرزی خبر داد.

وی اظهار کرد: پس از انتخاب به‌عنوان رئیس هیئت استان در سال ۱۴۰۴، با مشکلات زیرساختی متعددی مواجه بودیم و هیئت از فضای مناسب برای فعالیت برخوردار نبود.

وی افزود: به دلیل مسائل حقوقی مربوط به قرارداد محل قبلی هیئت، امکان استفاده از آن فضا وجود نداشت و پس از طی مراحل قانونی و با همکاری شهرداری کرج، زمینه اجاره محل جدید و انتقال تجهیزات فراهم شد.

رئیس هیئت تنیس روی میز استان البرز ادامه داد: با وجود کمبود امکانات، فعالیت‌های ورزشی متوقف نشد و مسابقات مختلف در آکادمی ایرانیان، به‌عنوان مجموعه‌ای متعلق به بخش خصوصی، و همچنین با استفاده از ظرفیت‌های شهرستان نظرآباد برگزار شد.

برگزاری مسابقات با وجود کمبود امکانات

حسنوند با اشاره به برگزاری رقابت‌های رده‌های سنی مختلف گفت: مسابقات نوجوانان دختر زیر ۱۰ سال با حضور ۱۰ بازیکن و رقابت‌های نوجوانان پسر در دو مرحله با شرکت ۶۰ و ۵۴ بازیکن برگزار شد.

وی اضافه کرد: مسابقات جوانان پسر با استفاده از ظرفیت‌های ورزشی شهرستان نظرآباد برگزار شد و رقابت‌های استعدادهای برتر، بزرگسالان و جایزه بزرگ نیز در شهرستان‌های نظرآباد و ساوجبلاغ در تقویم ورزشی هیئت قرار گرفت.

رئیس هیئت تنیس روی میز البرز با اشاره به همکاری با شهرداری کرج در حوزه استعدادیابی بیان کرد: مسابقات محلات با هدف شناسایی و جذب استعدادهای جدید برگزار شد و نمایندگان استان نیز در رقابت‌های منطقه‌ای و کشوری حضور یافتند.

درخشش ورزشکاران البرزی در رقابت‌های ملی و بین‌المللی

حسنوند با تشریح بخشی از افتخارات ورزشکاران استان در سال گذشته گفت: آرین غفاری در رقابت‌های دسته برتر بزرگسالان کشور به مقام سوم دست یافت و در ادامه، عناوین دیگری نیز توسط ورزشکاران البرزی در رده‌های مختلف کسب شد.

وی افزود: مرادی در رقابت‌های دسته برتر امیدهای کشور به مقام سوم رسید و سهراب طاهریان، پیشکسوت ۸۴ ساله تنیس روی میز استان، در مسابقات پیشکسوتان کشور در مشهد مقام سوم را کسب کرد.

رئیس هیئت تنیس روی میز استان البرز با اشاره به حضور ورزشکاران در اردوهای تیم ملی عنوان کرد: فاطمه رنجبر به تیم ملی جوانان دعوت شد و در مسابقات آسیای میانه حضور یافت. همچنین آرین غفاری، نوید شمس و شماری دیگر از بازیکنان استان در رقابت‌های انتخابی تیم ملی و اردوهای رده‌های سنی مختلف شرکت کردند.

وی از حضور مربیان البرزی در رقابت‌های بین‌المللی نیز خبر داد و گفت: امیر بخشی در مسابقات عربستان و سلیمانیه عراق و مریم معظمی در رقابت‌های جهانی نوجوانان در رومانی و مسابقات آسیایی در تایلند حضور داشتند.

حسنوند با اشاره به فعالیت ورزشکاران استان در رقابت‌های بین‌المللی اظهار کرد: آرین غفاری در مسابقات تیمی جام ریاست‌جمهوری قزاقستان و لیگ‌های ترکیه و عراق حضور داشت و فاطمه رنجبر نیز عنوان قهرمانی مسابقات آسیای میانه را کسب کرد.

وی ادامه داد: نوید شمس در رقابت‌هایی در آلماتی و اتریش شرکت کرد و حمید شمس و آرش شاهیان نیز در عرصه رقابت‌های خارج از کشور فعالیت داشتند.

رئیس هیئت تنیس روی میز استان البرز با اشاره به نتایج ورزشکاران استان در لیگ‌های داخلی گفت: امیر بخشی به‌عنوان سرمربی تیم سپاهان، قهرمانی لیگ برتر ایران را تجربه کرد. آرین غفاری و نوید شمس نیز در ترکیب تیم نفت آبادان حضور داشتند و پریناز حاجیلو و فاطمه جمالی‌فر در تیم نفت تهران به مقام قهرمانی رسیدند.

وی افزود: فاطمه کیایی و فاطمه رنجبر نیز در ترکیب تیم پتروشیمی ماهشهر حضور داشتند که این تیم به مقام سوم دست یافت.

حسنوند با تأکید بر ضرورت حمایت از ورزشکاران افتخارآفرین گفت: با وجود محدودیت‌های مالی، از تعدادی از ورزشکاران و پیشکسوتان موفق استان با کمک حامیان و خیران ورزشی تقدیر شد تا زمینه تشویق و تداوم فعالیت‌های حرفه‌ای آنان فراهم شود.

کمک ۷۰۰ میلیون تومانی برای تجهیز سالن هیئت

رئیس هیئت تنیس روی میز استان البرز با تشریح برنامه‌های سال ۱۴۰۵ بیان کرد: در ابتدای سال جاری، راه‌اندازی و تجهیز سالن هیئت در دستور کار قرار گرفت و برای رفع مشکلات نور، رنگ و تجهیزات آن از ظرفیت خیران و حامیان ورزش استفاده شد.

وی با اشاره به حمایت مالی فولاد مبارکه اصفهان گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده و تصویب هیئت‌مدیره، مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان برای خرید و تجهیز امکانات مورد نیاز اختصاص یافت و بخشی از مشکلات زیرساختی سالن برطرف شد.

حسنوند ادامه داد: این اقدام علاوه بر توسعه امکانات هیئت، به فراهم شدن شرایط تمرین بازیکنان مستعد استان کمک می‌کند و زمینه فعالیت منظم‌تر ورزشکاران را فراهم خواهد کرد.

جوان‌گرایی در مدیریت هیئت‌های شهرستانی

وی جوان‌گرایی و استفاده از نیروهای تازه‌نفس را از دیگر محورهای برنامه‌های هیئت برشمرد و گفت: در هیئت تنیس روی میز شهرستان طالقان، با همکاری و کناره‌گیری داوطلبانه رئیس پیشین، تغییراتی در مدیریت انجام شد و بهروزی به‌عنوان رئیس جدید این هیئت معرفی شد.

رئیس هیئت تنیس روی میز استان البرز افزود: در حوزه مربیگری نیز تلاش کردیم از نیروهای جوان استفاده کنیم. دعوت از مهرداد ستانی برای فعالیت در طالقان به افزایش تحرک و جذب ورزشکاران کمک کرده است. همچنین فاطمه جمالی‌فر در بخش بانوان برای توسعه فعالیت‌های آموزشی و ورزشی همکاری دارد.

حسنوند در پایان با قدردانی از اداره کل ورزش و جوانان استان البرز، شهرداری کرج و حامیان مالی هیئت، بر ضرورت توسعه زیرساخت‌ها، حمایت از استعدادهای ورزشی و تداوم حضور ورزشکاران استان در رقابت‌های ملی و بین‌المللی تأکید کرد.