به گزارش خبرگزاری مهر، نهاد کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور، در راستای تجلیل از پیشگامان قلم و ترویج فرهنگ نویسندگی، پویش «بنویس!» را در آبان‌ماه برگزار می‌کند. این رویداد با هدف تعامل بیشتر میان مخاطبان، نویسندگان و فضای کتابخانه، در دو بخش مجزا طراحی شده است.

بخش اول شامل «مسابقه داستان کوتاه» است که در این بخش، شرکت‌کنندگان می‌توانند با تمرکز بر سه محور، «تجربه خواندن»، «تجربه تعامل با کتابدار»، «تجربه حضور در کتابخانه و بهره‌گیری از خدمات آن» حضور داشته باشند.

بخش دوم نیز شامل «گیرنده: نویسنده» است که این بخش با رویکردی صمیمانه و احساسی طراحی شده است که در آن از مخاطبان دعوت می‌شود تا نامه‌ای صمیمانه و تأثیرگذار به نویسنده مورد علاقه خود ارسال کنند.

علاقه‌مندان می‌توانند از طریق سامانه الکترونیکی مسابقات کتابخوان، www.ketabkhooon.ir در این پویش شرکت کنند.