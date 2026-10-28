  1. استانها
  2. گیلان
۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۲۶

بابایی: آستارا خط مقدم صیانت از سلامت و امنیت زیستی کشور است

بابایی: آستارا خط مقدم صیانت از سلامت و امنیت زیستی کشور است

آستارا - مدیرکل دامپزشکی گیلان با بیان اینکه آستارا یکی از حساس‌ترین مبادی ورود و خروج کالا در کشور است، گفت:صیانت از سلامت جامعه و امنیت زیستی در گرو نظارت دقیق دامپزشکی در مرزهای رسمی است.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی بابایی ظهر چهارشنبه در سفر یک‌روزه به شهرستان مرزی آستارا با حضور در پست قرنطینه دامی مرزی گمرک و اداره دامپزشکی این شهرستان، از نزدیک روند ارائه خدمات فنی، بهداشتی و نظارتی به فعالان حوزه تجارت خارجی و فرآیند ترخیص کالاهای مرتبط با دامپزشکی را مورد بررسی قرار داد.

مدیرکل دامپزشکی گیلان در جریان این بازدید با اشاره به ظرفیت‌های منحصر به فرد آستارا اظهار کرد: این شهرستان به واسطه برخورداری همزمان از مرزهای زمینی، ریلی و دریایی، یکی از مهم‌ترین دروازه‌های تجاری کشور با کشورهای حوزه قفقاز و اوراسیا محسوب می‌شود و همین موضوع ضرورت اجرای دقیق ضوابط قرنطینه‌ای و بهداشتی را دوچندان کرده است.

وی افزود: گمرک مرزی آستارا از مهم‌ترین مبادی ورود و خروج کالا در شمال کشور به شمار می‌رود و کارشناسان دامپزشکی مستقر در این مرز با نظارت مستمر و کنترل‌های تخصصی، نقش مؤثری در پیشگیری از ورود عوامل بیماری‌زا، بیماری‌های مشترک بین انسان و دام و حفاظت از سرمایه‌های دامی کشور ایفا می‌کنند.

بابایی با تأکید بر اهمیت تأمین امنیت زیستی و سلامت عمومی جامعه تصریح کرد: هرگونه کوتاهی در کنترل‌های بهداشتی و قرنطینه‌ای می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به بخش تولید، دامپروری و سلامت جامعه وارد کند، از این رو رعایت استانداردهای فنی و نظارتی در مرزها از اولویت‌های اصلی دامپزشکی است.

مدیرکل دامپزشکی گیلان همچنین در نشست با رئیس و کارشناسان اداره دامپزشکی آستارا، آخرین وضعیت خدمات‌رسانی، روند ترخیص محموله‌های وارداتی و صادراتی، حجم مراودات تجاری و چالش‌های موجود در حوزه قرنطینه را بررسی کرد.

وی بر ضرورت تعامل و هماهنگی هرچه بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی مستقر در مرز تأکید کرد و گفت: تسهیل و تسریع فرآیند ترخیص کالاهای حوزه دام، طیور و فرآورده‌های مرتبط باید در چارچوب کامل ضوابط بهداشتی و قرنطینه‌ای دنبال شود تا ضمن حمایت از تجارت قانونی، سلامت و امنیت غذایی کشور نیز تضمین شود.

بابایی در پایان با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان پست قرنطینه دامی و اداره دامپزشکی آستارا خاطرنشان کرد: کارکنان دامپزشکی در مبادی مرزی، در خط مقدم پاسداری از سلامت جامعه و منافع ملی قرار دارند و با بهره‌گیری از دانش تخصصی، دقت حرفه‌ای و همکاری مؤثر با دستگاه‌های متولی، مسئولیت سنگینی را در حوزه حفظ امنیت زیستی کشور بر عهده دارند.

کد مطلب 6992803

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها