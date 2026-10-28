بابایی: آستارا خط مقدم صیانت از سلامت و امنیت زیستی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی بابایی ظهر چهارشنبه در سفر یک‌روزه به شهرستان مرزی آستارا با حضور در پست قرنطینه دامی مرزی گمرک و اداره دامپزشکی این شهرستان، از نزدیک روند ارائه خدمات فنی، بهداشتی و نظارتی به فعالان حوزه تجارت خارجی و فرآیند ترخیص کالاهای مرتبط با دامپزشکی را مورد بررسی قرار داد.

مدیرکل دامپزشکی گیلان در جریان این بازدید با اشاره به ظرفیت‌های منحصر به فرد آستارا اظهار کرد: این شهرستان به واسطه برخورداری همزمان از مرزهای زمینی، ریلی و دریایی، یکی از مهم‌ترین دروازه‌های تجاری کشور با کشورهای حوزه قفقاز و اوراسیا محسوب می‌شود و همین موضوع ضرورت اجرای دقیق ضوابط قرنطینه‌ای و بهداشتی را دوچندان کرده است.

وی افزود: گمرک مرزی آستارا از مهم‌ترین مبادی ورود و خروج کالا در شمال کشور به شمار می‌رود و کارشناسان دامپزشکی مستقر در این مرز با نظارت مستمر و کنترل‌های تخصصی، نقش مؤثری در پیشگیری از ورود عوامل بیماری‌زا، بیماری‌های مشترک بین انسان و دام و حفاظت از سرمایه‌های دامی کشور ایفا می‌کنند.

بابایی با تأکید بر اهمیت تأمین امنیت زیستی و سلامت عمومی جامعه تصریح کرد: هرگونه کوتاهی در کنترل‌های بهداشتی و قرنطینه‌ای می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به بخش تولید، دامپروری و سلامت جامعه وارد کند، از این رو رعایت استانداردهای فنی و نظارتی در مرزها از اولویت‌های اصلی دامپزشکی است.

مدیرکل دامپزشکی گیلان همچنین در نشست با رئیس و کارشناسان اداره دامپزشکی آستارا، آخرین وضعیت خدمات‌رسانی، روند ترخیص محموله‌های وارداتی و صادراتی، حجم مراودات تجاری و چالش‌های موجود در حوزه قرنطینه را بررسی کرد.

وی بر ضرورت تعامل و هماهنگی هرچه بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی مستقر در مرز تأکید کرد و گفت: تسهیل و تسریع فرآیند ترخیص کالاهای حوزه دام، طیور و فرآورده‌های مرتبط باید در چارچوب کامل ضوابط بهداشتی و قرنطینه‌ای دنبال شود تا ضمن حمایت از تجارت قانونی، سلامت و امنیت غذایی کشور نیز تضمین شود.

بابایی در پایان با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان پست قرنطینه دامی و اداره دامپزشکی آستارا خاطرنشان کرد: کارکنان دامپزشکی در مبادی مرزی، در خط مقدم پاسداری از سلامت جامعه و منافع ملی قرار دارند و با بهره‌گیری از دانش تخصصی، دقت حرفه‌ای و همکاری مؤثر با دستگاه‌های متولی، مسئولیت سنگینی را در حوزه حفظ امنیت زیستی کشور بر عهده دارند.