به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا افشاری‌فر ظهر چهارشنبه در نشست شورای دانشگاه شیراز با اشاره به تجربه جنگ‌های اخیر در کشور گفت: در این حوادث، نقش آموزش عالی در سطح کشور بیش از گذشته نمایان شد و دستگاه‌ها و مسئولان به درک روشن‌تری از ظرفیت دانشگاه‌ها در تأمین نیازهای کشور دست یافتند.

وی افزود: تجربه‌های اخیر نشان داد که بدون فناوری‌ها و نوآوری‌های توسعه‌یافته در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، دفاع از کشور با دشواری‌های جدی مواجه می‌شد؛ ازاین‌رو، ظرفیت علمی و فناورانه دانشگاه‌ها باید به‌عنوان سرمایه‌ای ملی مورد توجه قرار گیرد.

ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها در حل مسائل کشور

رئیس دانشگاه شیراز با اشاره به افزایش ارتباط دستگاه‌ها و نهادهای مختلف با دانشگاه‌ها برای استفاده از توان تخصصی اعضای هیئت‌علمی و پژوهشگران، بیان کرد: آموزش عالی در شرایط جدید می‌تواند به‌عنوان کنشگری مؤثر در سطح ملی ایفای نقش کند و در کنار مأموریت‌های آموزشی و پژوهشی، حضوری فعال در حل مسائل جامعه داشته باشد.

افشاری‌فر بر ضرورت استمرار حمایت از دانشگاه‌ها تأکید کرد و گفت: باید زمینه استفاده مؤثر از ظرفیت‌های علمی و فناورانه مراکز آموزش عالی در بخش‌های مختلف کشور فراهم شود تا این توانمندی‌ها بیش از گذشته در خدمت رفع نیازهای ملی قرار گیرد.

کاهش ورودی دانشجویان و محدودیت منابع مالی دانشگاه‌ها

وی کاهش شمار دانشجویان ورودی، تعدد و پراکندگی مراکز آموزش عالی و محدودیت منابع مالی را از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی دانشگاه‌ها برشمرد و افزود: توسعه آموزش عالی و حفظ کیفیت فعالیت‌های دانشگاهی، بدون برخورداری از منابع مالی کافی و پایدار با دشواری همراه خواهد بود.

رئیس دانشگاه شیراز تنوع‌بخشی به منابع درآمدی دانشگاه‌ها را ضروری دانست و گفت: حرکت به سمت منابع مالی پایدار، بهره‌گیری از ظرفیت مولدسازی، تقویت فعالیت‌های بنیاد حامیان دانشگاه و جلب مشارکت خیرین از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به تأمین منابع مورد نیاز دانشگاه‌ها کمک کند.

تأکید بر تدوین برنامه تحولی برای وزارت علوم

افشاری‌فر همچنین بر ضرورت تدوین برنامه‌ای تحولی برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تأکید کرد و اظهار داشت: دانشگاه‌ها علاوه بر برخورداری از جایگاه مرجعیت علمی و مأموریت تربیت نیروی انسانی متخصص، باید در حل مسائل جامعه نیز نقش‌آفرینی کنند.

وی خاطرنشان کرد: تحقق این مأموریت مستلزم رفع موانع و دغدغه‌های پیش‌روی دانشگاه‌هاست تا اعضای هیئت‌علمی و پژوهشگران بتوانند با تمرکز و فراغ بال بیشتری به فعالیت‌های علمی، پژوهشی و پاسخ‌گویی به نیازهای کشور بپردازند.