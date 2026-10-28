هاشمی: خراسان جنوبی به قطب آزمایشگاهی شرق کشور تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن هاشمی عصر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت روز استاندارد گفت: در سال ۱۳۰۲، شهر بیرجند به‌عنوان اولین شهر دارای لوله‌کشی آب و سد، سومین مدرسه به سبک نوین و اولین مدرسه نسوان و سومین فرودگاه کشور نیز در این منطقه ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه عیار علم و دانش مردم این منطقه به‌مراتب بالاتر از طلای موجود در استان است، افزود: انتظار داریم کارگروه ملی استاندارد کشور در پاسخگویی به پرونده‌هایی که برای آزمایشگاه مرجع ارسال می‌شود، تسریع کند.

هاشمی با اشاره به پتانسیل‌های موجود در استان افزود: ضرورت دارد آزمایشگاه مرجع به‌عنوان قطب آزمایشگاهی شرق کشور در خراسان جنوبی ایجاد شود.

وی با بیان اینکه باید کارگروه رفع موانع استاندارد در حوزه تولید در خراسان جنوبی ایجاد شود، ادامه داد: با توجه به ظرفیت‌های موجود در حوزه دانشگاهی استان، درخواست ایجاد مرکز پژوهش شرق کشور را نیز در استان داریم.