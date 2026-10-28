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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۵۲

نشست اعطای مدرک تخصصی حفاظ آذربایجان شرقی برگزار شد

نشست اعطای مدرک تخصصی حفاظ آذربایجان شرقی برگزار شد

تبریز- آیین اعطای مدارک تخصصی به حفاظ قرآن کریم آذربایجان شرقی که موفق به گذراندن آزمون‌های مربوطه شده‌اند، با حضور مدیرکل تبلیغات اسلامی استان و رئیس اداره امور قرآنی در تبریز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست و آیین اعطای مدارک تخصصی به حفاظ قرآن کریم آذربایجان شرقی ظهر چهارشنبه با حضور حجت‌الاسلام سید حسن اصل‌نژادی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان، حجت‌الاسلام رامین خورنژاد، رئیس اداره امور قرآنی استان و جمعی از نفرات برتر آزمون‌های مربوطه، در محل اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی در تبریز برگزار شد.

در این آیین، مدارک تخصصی به حفاظ قرآن کریم استان که موفق به گذراندن آزمون‌های مربوطه شده‌اند، اعطا شد.

این مراسم با هدف تجلیل از حفاظ موفق در آزمون‌های تخصصی قرآن کریم برگزار شد.

کد مطلب 6992810

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