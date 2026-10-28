به گزارش خبرنگار مهر، فریدون کلبادی‌نژاد بعدازظهر چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران، با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، رهبر شهید، سرداران، دانشمندان، معلمان و شهدای دانش‌آموز، به‌ویژه شهدای دانش‌آموز هشت سال دفاع مقدس و شهدای مدرسه شجره طیبه، بر ضرورت پاسداشت یاد شهدا و محکومیت جنایات علیه دانش‌آموزان تأکید کرد.

وی با اشاره به فرارسیدن هفته بسیج دانش‌آموزی اظهار کرد: در استان مازندران یک‌هزار و ۷۱۰ شهید دانش‌آموز در دوران دفاع مقدس تقدیم شده است و این هفته فرصت مناسبی برای بازخوانی سیره و آرمان‌های این شهدا و انتقال تجربیات آنان به نسل جدید به شمار می‌رود.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران، شهدای دانش‌آموز دفاع مقدس را نماد شجاعت، غیرت و پایبندی به ارزش‌های دینی و ملی دانست و افزود: این نوجوانان که در سنین ۱۲ تا ۱۴ سالگی در میدان دفاع از کشور حضور یافتند، نمونه‌هایی از تربیت‌یافتگان مکتب ایثار هستند و باید ابعاد مختلف زندگی و حماسه‌آفرینی آنان برای دانش‌آموزان امروز تبیین شود.

کلبادی‌نژاد ادامه داد: یکی از ظرفیت‌های ارزشمند برای تحقق این هدف، استفاده از تجربه هم‌رزمان و هم‌کلاسی‌های شهدای دانش‌آموز است؛ افرادی که امروز می‌توانند با روایت خاطرات و بیان جلوه‌های شجاعت و فداکاری دوستان خود، پیوندی عمیق میان نسل دوران دفاع مقدس و نوجوانان امروز برقرار کنند.

وی با اشاره به اهمیت هویت ایرانی ـ اسلامی در میان نسل جوان تصریح کرد: شهدای دفاع مقدس می‌توانند الگوهایی روشن برای معرفی مفاهیمی همچون وطن‌دوستی، پاسداری از استقلال کشور، ارزش‌های دینی و صیانت از کیان جمهوری اسلامی باشند. از این رو، روایت مستند و دقیق زندگی این شهدا باید جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌های فرهنگی مدارس داشته باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با تأکید بر نقش تشکل‌های دانش‌آموزی در اجرای برنامه‌های تربیتی و فرهنگی گفت: بسیج دانش‌آموزی و دیگر تشکل‌های فعال در مدارس ظرفیت‌های ارزشمندی برای همراهی با نظام تعلیم و تربیت دارند و باید از توانمندی و مشارکت آن‌ها برای اجرای برنامه‌های اثربخش استفاده شود.

وی افزود: برنامه‌های آموزشی رسمی بر اساس محتوای مصوب و چارچوب‌های درسی دنبال می‌شوند، اما در کنار آن، فرصت‌هایی همچون مراسم صبحگاهی، زنگ‌های تفریح، فعالیت‌های فوق‌برنامه و اردوهای دانش‌آموزی وجود دارد که می‌توان از آن‌ها برای ارائه محتوای تربیتی متناسب با علایق و نیازهای نوجوانان بهره گرفت.

کلبادی‌نژاد با بیان اینکه برنامه‌های فرهنگی مدارس باید هم‌زمان از جذابیت و محتوای عمیق برخوردار باشند، خاطرنشان کرد: هدف این است که ارزش‌ها به‌درستی معرفی شوند، استعدادهای دانش‌آموزان شناسایی شود و زمینه لازم برای طرح پرسش‌ها، بررسی چالش‌های روز و پاسخگویی به شبهات فراهم آید.

وی گفت: فراهم کردن فضای گفت‌وگو و تریبون آزاد در مدارس می‌تواند فرصتی مناسب برای شنیدن دیدگاه‌های نوجوانان باشد. دانش‌آموزان باید بتوانند پرسش‌ها و حتی نقدهای خود را مطرح کنند و مسئولان و مربیان نیز با تکیه بر انصاف، عدالت و استدلال به آن‌ها پاسخ دهند.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران تأکید کرد: اگر مدرسه نتواند زمینه مناسبی برای گفت‌وگو، آگاهی‌بخشی و پاسخ به پرسش‌های دانش‌آموزان فراهم کند، آنان پاسخ‌های خود را از منابع دیگر دریافت خواهند کرد؛ موضوعی که ممکن است پیامدهای تربیتی بیشتری به دنبال داشته باشد.

کلبادی‌نژاد در پایان، هفته بسیج دانش‌آموزی را فرصتی برای ارزیابی برنامه‌های فرهنگی و تربیتی و طراحی مسیرهای مؤثرتر در سال تحصیلی دانست و گفت: برنامه‌های این مناسبت باید در کنار ایجاد نشاط و تحرک، از محتوای غنی برخوردار باشند تا ضمن گرامیداشت یاد شهدا، زمینه تقویت هویت، مسئولیت‌پذیری و مشارکت فعال دانش‌آموزان فراهم شود.