به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا رضایی، سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان البرز، امروز در مجمع سالانه هیئت تنیس روی میز استان البرز که با حضور مهرداد علی قارداشی، رئیس فدراسیون تنیس روی میز، برگزار شد؛ با تأکید بر ضرورت حمایت از هیئت تنیس روی میز استان گفت: با توجه به مشکلات زیرساختی و هزینه‌های جاری این هیئت، ۱۵۰ میلیون تومان اعتبار برای کمک به مدیریت هزینه‌ها اختصاص می‌یابد و حمایت‌های بعدی نیز متناسب با نیازها بررسی خواهد شد.

وی در ادامه اظهار کرد: مدیریت این مجموعه در شرایطی انجام شد که مشکلات متعددی در حوزه زیرساخت، امکانات و فضای فعالیت وجود داشت و ساماندهی وضعیت هیئت به پیگیری و تلاش مستمر نیاز داشت.

وی افزود: رئیس هیات تنیس روی میز البرز با وجود فعالیت حرفه‌ای در حوزه قضایی، مسئولیت هیئت تنیس روی میز را پذیرفت و برای رفع مشکلات این رشته، پیگیری‌های متعددی انجام داد. وی در این مسیر با مدیران دستگاه‌های مختلف ارتباط گرفت و برای تأمین فضای مناسب و بازگرداندن نظم و انضباط به مجموعه تلاش کرد.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان البرز ادامه داد: در هفته‌های نخست فعالیت مدیریت جدید، تعدادی از ورزشکاران و افراد مرتبط با هیئت برای بیان اعتراض‌ها و مشکلات خود مراجعه می‌کردند و رسیدگی به این مسائل، مدیریت منسجم و پیگیری جدی را می‌طلبید.

رضایی با اشاره به ضرورت تأمین منابع مالی برای ادامه فعالیت‌های هیئت تنیس روی میز استان البرز بیان کرد: در مجمع اعلام شد که ۱۵۰ میلیون تومان در ماه جاری برای هزینه‌های جاری و مسائل جانبی هیئت پرداخت می‌شود تا بخشی از نیازهای مالی مجموعه تأمین شود.

وی افزود: همچنین موضوع تأمین بخشی از هزینه‌های سالن در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌شود با فراهم شدن منابع لازم، روند تجهیز و بهره‌برداری از فضای اختصاصی هیئت با مشکل مواجه نشود.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان البرز تأکید کرد: حمایت از هیئت‌ها باید متناسب با نیازهای واقعی آن‌ها انجام شود و در صورت بروز مسائل و هزینه‌های جدید، امکان بررسی و بازنگری در حمایت‌های مالی نیز وجود دارد.

رشد جمعیت البرز، فشار بر زیرساخت‌های ورزشی

رضایی با اشاره به شرایط جمعیتی استان البرز اظهار کرد: البرز از نظر تراکم جمعیت و مهاجرپذیری در زمره استان‌های شاخص کشور قرار دارد و سالانه حدود ۹۸ تا ۱۰۲ هزار نفر به جمعیت آن اضافه می‌شود؛ موضوعی که فشار قابل توجهی بر زیرساخت‌های عمومی، آموزشی و ورزشی وارد می‌کند.

وی افزود: بخش مهمی از جمعیت مهاجر بدون آنکه زیرساخت‌های متناسب با نیازهایشان به استان اضافه شود، به البرز وارد می‌شوند و دستگاه‌های خدمات‌رسان باید برای پاسخگویی به این افزایش جمعیت برنامه‌ریزی کنند.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان البرز با اشاره به افزایش جمعیت فعال ورزشی استان گفت: بر اساس آمارهای مطرح‌شده، سالانه حدود ۳۵ تا ۴۰ هزار نفر به جمعیت ورزشی البرز اضافه می‌شوند؛ جمعیتی که بخشی از آن‌ها در فعالیت‌های ورزشی سازمان‌یافته و بخشی دیگر در ورزش‌های همگانی و آماتور حضور دارند.

رضایی خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های ورزشی در چنین شرایطی دشوار است و برخی رشته‌ها، از جمله تنیس روی میز، به فضای اختصاصی و امکانات ثابت نیاز دارند؛ بنابراین نمی‌توان در همه موارد از فضاهای مشترک و موقت برای برگزاری تمرین‌ها و مسابقات استفاده کرد.

رشد حضور ورزشکاران البرزی در رقابت‌های آسیایی

وی با اشاره به نتایج ورزشکاران استان در رقابت‌های آسیایی ناگویا گفت: حضور نمایندگان البرز در این رقابت‌ها نسبت به دوره پیشین مسابقات بحرین افزایش قابل توجهی داشته است و ۵۸ نفر از ورزشکاران استان به اردوهای تیم ملی دعوت شدند.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان البرز افزود: بر اساس آمار ارائه‌شده در مجمع، ۳۴ ورزشکار از استان به رقابت‌های مربوط اعزام شدند و نمایندگان البرز موفق به کسب ۱۷ مدال رنگارنگ شدند.

رضایی با تأکید بر نقش مربیان و پیشکسوتان در پرورش استعدادهای ورزشی عنوان کرد: بخش مهمی از موفقیت ورزشکاران حاصل سال‌ها تلاش مربیان، پیشکسوتان و فعالان این رشته است؛ افرادی که با آموزش و تربیت نسل جدید، زمینه حضور ورزشکاران استان در رقابت‌های ملی و بین‌المللی را فراهم می‌کنند.

وی در پایان خواستار تداوم حمایت از هیئت تنیس روی میز استان البرز شد و بر ضرورت تقویت زیرساخت‌ها، تأمین امکانات مورد نیاز و حمایت از ورزشکاران مستعد برای استمرار موفقیت‌های ملی و بین‌المللی تأکید کرد.