به گزارش خبرنگار مهر، محمد منان‌رئیسی ظهر چهارشنبه در حاشیه اعزام نخستین محموله صادراتی مستقیم قم به چین در گفتگو با خبرنگاران، با قدردانی از مجموعه مدیریت استان و مسئولان راه‌آهن قم اظهار کرد: راه‌اندازی این مسیر ریلی، امکان ارسال مستقیم محموله‌های صادراتی استان به مقصد چین را فراهم کرده و می‌تواند در کاهش هزینه‌های فعالان اقتصادی و بهبود فرآیند صادرات نقش مؤثری داشته باشد.

وی با بیان اینکه محموله اعزامی شامل حدود ۵۰ کانتینر قیر است، افزود: این محموله برای نخستین بار از قم در مسیر صادرات ریلی مستقیم به چین بارگیری شده و راه‌اندازی این ظرفیت، گامی در جهت بهره‌گیری بیشتر از زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی در فعالیت‌های تجاری استان به شمار می‌رود.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با تشریح میزان کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل این محموله گفت: پیش از راه‌اندازی مسیر مستقیم، کالاهای صادراتی قم از طریق مبادی دیگری از جمله تهران و سمنان منتقل و در آن مناطق بارگیری می‌شد که این فرآیند هزینه‌هایی را به صادرکنندگان تحمیل می‌کرد.

منان‌رئیسی ادامه داد: با فراهم شدن امکان بارگیری مستقیم از قم، به ازای هر کانتینر حدود ۱۰۰ دلار در هزینه حمل‌ونقل صرفه‌جویی می‌شود که با احتساب ۵۰ کانتینر محموله فعلی، میزان این صرفه‌جویی در مجموع حدود پنج هزار دلار برآورد شده است.

وی با اشاره به مسیر انتقال محموله صادراتی عنوان کرد: این محموله از قم به اینچه‌برون منتقل می‌شود و از آنجا به صورت مستقیم به مقصد شیان چین ارسال خواهد شد که این شیوه علاوه بر کاهش هزینه‌ها، فرآیند جابه‌جایی کالا را تسهیل و کوتاه‌تر می‌کند.

صادرات ریلی به توسعه زیرساخت‌های قم کمک می‌کند

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آثار اقتصادی راه‌اندازی این مسیر برای استان بیان کرد: بر اساس سازوکار پیش‌بینی‌شده، راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران متناسب با میزان بار جابه‌جاشده و شاخص تن‌کیلومتر صادرات، منابعی را به استان اختصاص می‌دهد.

وی افزود: این منابع می‌تواند در اجرای طرح‌ها و توسعه زیرساخت‌های ریلی قم مورد استفاده قرار گیرد و از این طریق، ظرفیت‌های حمل‌ونقل ریلی استان نیز تقویت شود.

منان‌رئیسی با تأکید بر ضرورت بهره‌برداری از ظرفیت‌های ایجادشده در حوزه صادرات ریلی خاطرنشان کرد: راه‌اندازی این مسیر با تلاش مجموعه مدیریت استان، مدیران راه‌آهن و همکاری دستگاه‌های مرتبط محقق شده و توسعه چنین ظرفیت‌هایی می‌تواند زمینه افزایش بهره‌مندی قم از شبکه حمل‌ونقل ریلی کشور را فراهم کند.

وی ضمن قدردانی از مجموعه مدیریت استان و عوامل مؤثر در ایجاد این مسیر صادراتی ابراز امیدواری کرد: این اقدام مقدمه‌ای برای گسترش صادرات ریلی قم و استفاده بیشتر از ظرفیت‌های موجود در جابه‌جایی کالاهای تولیدی و صادراتی استان باشد.

تنوع مسیرهای تجاری ظرفیت کشور را افزایش می‌دهد

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موقعیت جغرافیایی ایران و ظرفیت‌های موجود برای تأمین کالاهای اساسی اظهار کرد: برخورداری کشور از حدود هفت هزار کیلومتر مرز زمینی و دریایی و همسایگی با ۱۵ کشور، امکان متنوع‌سازی مسیرهای تجاری و تأمین کالا را فراهم کرده است.

منان‌رئیسی با اشاره به گزارش‌های دریافتی درباره روند واردات کالاهای اساسی کشور گفت: با وجود برخی دشواری‌ها، روند واردات این اقلام به خوبی در حال انجام است و طی یک سال اخیر، کمبود جدی در بازار وجود نداشته است.

وی با تفکیک موضوع افزایش قیمت‌ها از مسئله تأمین کالاهای اساسی تصریح کرد: افزایش قیمت‌ها موضوعی جداگانه است که مدیریت و تدبیر دولت را می‌طلبد، اما با توجه به ظرفیت‌های موجود کشور، نگرانی از بابت کمبود و قحطی کالاهای اساسی وجود ندارد.