به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استودیو هورخش، اشکان رهگذر پس از ساخت انیمیشن سینمایی «آخرین داستان» و نویسندگی و تولید هفت جلد رمان گرافیکی بر اساس داستان‌های شاهنامه، بار دیگر به سراغ این اثر حماسی رفته است.

پیش‌تولید سریال انیمیشنی «شاهنامه» با بهره‌گیری از هوش مصنوعی و تکنیک انیمیشن دوبعدی در استودیو هورخش آغاز شده است.

این سریال با هدف روایت تمامی داستان‌های شاهنامه فردوسی، از ابتدای کتاب تا پایان آن، تولید می‌شود. بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تولید و پخش این مجموعه به‌صورت همزمان و در بازه‌ای حدوداً ۱۰ ساله ادامه خواهد داشت.

سریال انیمیشنی «شاهنامه» به ۲ زبان فارسی و انگلیسی تولید می‌شود و برای پخش در بسترهای بین‌المللی در نظر گرفته شده است.

هر فصل از این مجموعه شامل ۸ تا ۱۲ قسمت خواهد بود که مدت‌زمان هر قسمت بین ۱۵ تا ۲۰ دقیقه پیش‌بینی شده است.

نخستین فصل سریال «شاهنامه»، با عنوان «نخستین پادشاه»، دوران پادشاهی کیومرث را روایت می‌کند.

اشکان رهگذر کارگردان، تهیه‌کننده و ایده‌پرداز اصلی این پروژه است و آیدا نوشالی نویسندگی فیلمنامه آن را بر عهده دارد. شمایل احتیاط کار سرپرست تصویرسازی هوش مصنوعی و نادیا منصوری، مدیر تولید این مجموعه هستند.

«شاهنامه» نخستین سریال انیمیشنی بلند و مستقل استودیو هورخش است. این استودیو سابقه ساخت ۲ انیمیشن سینمایی، بیش از ۱۱ انیمیشن کوتاه، سه مجموعه انیمیشنی، بیش از ۱۰ موزیک ویدیو، انتشار ۱۱ جلد رمان گرافیکی و طراحی و ساخت پنج بازی را در کارنامه‌اش دارد.