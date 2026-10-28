به گزارش خبرنگار مهر، داود رئیسی، رئیس خانه معدن خراسان جنوبی، عصر چهارشنبه در حاشیه بیستمین نمایشگاه بین‌المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین‌آلات و تجهیزات وابسته (ایران کانماین ۱۴۰۵) در تهران، با اشاره به ظرفیت‌های زمین‌شناسی و معدنی استان اظهار کرد: خراسان جنوبی به‌عنوان یکی از پهناورترین استان‌های کشور، از ذخایر و ظرفیت‌های معدنی قابل‌توجهی برخوردار است که بخشی از آن‌ها در سال‌های گذشته به‌دلیل فاصله از مراکز اصلی اقتصادی و سرمایه‌گذاری، کمتر مورد توجه قرار گرفته بود.

وی افزود: در سال‌های اخیر، با افزایش حضور سرمایه‌گذاران و شکل‌گیری تحولات مثبت در بخش معدن و صنایع معدنی، به‌ویژه در حوزه عناصر فلزی و طلا، نگاه‌ها به ظرفیت‌های خراسان جنوبی تغییر کرده و تمایل برای سرمایه‌گذاری در این استان افزایش یافته است.

رئیس خانه معدن خراسان جنوبی با بیان اینکه شناخت از منابع معدنی استان نسبت به گذشته افزایش یافته است، ادامه داد: در گذشته، خراسان جنوبی بیشتر با ظرفیت‌های زغال‌سنگ شناخته می‌شد، اما اکنون ذخایر و پتانسیل‌های معدنی متنوع‌تری از جمله طلا و مس نیز مورد توجه قرار گرفته و زمینه برای توسعه فعالیت‌های معدنی و ایجاد صنایع فرآوری مرتبط فراهم‌تر شده است.

رئیسی، همراهی مسئولان استانی، تسهیل فرآیند صدور مجوزها و حمایت مردم از سرمایه‌گذاری را از عوامل مؤثر در بهبود شرایط فعالیت اقتصادی در بخش معدن دانست و گفت: امروز شرایط برای معرفی ظرفیت‌های معدنی استان و جذب سرمایه‌گذاران نسبت به گذشته مناسب‌تر شده و مسیرهای ورود سرمایه به این بخش نیز بیشتر شناخته شده است.

وی با تأکید بر ضرورت تبدیل ظرفیت‌های بالقوه معدنی به فرصت‌های اقتصادی و اشتغال‌زا بیان کرد: هدف این است که توسعه فعالیت‌های معدنی به افزایش ارزش افزوده در استان منجر شود و آثار اقتصادی بهره‌برداری از این منابع در زندگی مردم و معیشت خانوارهای منطقه نمایان شود.

رئیس خانه معدن خراسان جنوبی با اشاره به حضور این مجموعه در بیستمین نمایشگاه ایران کانماین ۱۴۰۵ گفت: خانه معدن استان با حمایت اتاق بازرگانی خراسان جنوبی در این رویداد تخصصی حضور یافته است تا ظرفیت‌های زمین‌شناسی و معدنی استان را به فعالان این حوزه، سرمایه‌گذاران و مجموعه‌های اقتصادی معرفی کند.

رئیسی افزود: خراسان جنوبی با وجود برخی محدودیت‌های توسعه‌ای، از نظر زمین‌شناسی استانی غنی و دارای ظرفیت‌های متنوع معدنی است؛ ازاین‌رو، معرفی دقیق این توانمندی‌ها در رویدادهای تخصصی می‌تواند به افزایش شناخت فعالان اقتصادی، شکل‌گیری ارتباطات کاری و فراهم شدن زمینه سرمایه‌گذاری‌های جدید کمک کند.

وی با بیان اینکه حضور در نمایشگاه ایران کانماین فرصتی برای تعامل با فعالان بخش معدن است، اظهار کرد: در جریان این رویداد، ارتباطاتی با فعالان معدنی علاقه‌مند به ظرفیت‌های استان برقرار شده است و امیدواریم این تعاملات به همکاری‌های مؤثر و ورود سرمایه‌های جدید به بخش معدن خراسان جنوبی منجر شود.

رئیس خانه معدن خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: رویکرد این مجموعه، شناسایی و معرفی ظرفیت‌های معدنی استان در سطح ملی، ایجاد ارتباط میان صاحبان ظرفیت‌های معدنی و سرمایه‌گذاران و کمک به فراهم شدن بستر توسعه فعالیت‌های معدنی است؛ مسیری که می‌تواند در سال‌های آینده زمینه بهره‌برداری بیشتر از ذخایر استان و تقویت نقش معدن در اقتصاد خراسان جنوبی را فراهم کند.