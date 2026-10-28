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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۴۷

رئیسی: ظرفیت‌های معدنی خراسان جنوبی نیازمند سرمایه‌گذاری است

رئیسی: ظرفیت‌های معدنی خراسان جنوبی نیازمند سرمایه‌گذاری است

بیرجند- رئیس خانه معدن خراسان جنوبی گفت: حضور در نمایشگاه ایران کانماین فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های معدنی، توسعه ارتباط با سرمایه‌گذاران و زمینه‌سازی برای جذب سرمایه‌های جدید در بخش معدن است.

به گزارش خبرنگار مهر، داود رئیسی، رئیس خانه معدن خراسان جنوبی، عصر چهارشنبه در حاشیه بیستمین نمایشگاه بین‌المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین‌آلات و تجهیزات وابسته (ایران کانماین ۱۴۰۵) در تهران، با اشاره به ظرفیت‌های زمین‌شناسی و معدنی استان اظهار کرد: خراسان جنوبی به‌عنوان یکی از پهناورترین استان‌های کشور، از ذخایر و ظرفیت‌های معدنی قابل‌توجهی برخوردار است که بخشی از آن‌ها در سال‌های گذشته به‌دلیل فاصله از مراکز اصلی اقتصادی و سرمایه‌گذاری، کمتر مورد توجه قرار گرفته بود.

وی افزود: در سال‌های اخیر، با افزایش حضور سرمایه‌گذاران و شکل‌گیری تحولات مثبت در بخش معدن و صنایع معدنی، به‌ویژه در حوزه عناصر فلزی و طلا، نگاه‌ها به ظرفیت‌های خراسان جنوبی تغییر کرده و تمایل برای سرمایه‌گذاری در این استان افزایش یافته است.

رئیس خانه معدن خراسان جنوبی با بیان اینکه شناخت از منابع معدنی استان نسبت به گذشته افزایش یافته است، ادامه داد: در گذشته، خراسان جنوبی بیشتر با ظرفیت‌های زغال‌سنگ شناخته می‌شد، اما اکنون ذخایر و پتانسیل‌های معدنی متنوع‌تری از جمله طلا و مس نیز مورد توجه قرار گرفته و زمینه برای توسعه فعالیت‌های معدنی و ایجاد صنایع فرآوری مرتبط فراهم‌تر شده است.

رئیسی، همراهی مسئولان استانی، تسهیل فرآیند صدور مجوزها و حمایت مردم از سرمایه‌گذاری را از عوامل مؤثر در بهبود شرایط فعالیت اقتصادی در بخش معدن دانست و گفت: امروز شرایط برای معرفی ظرفیت‌های معدنی استان و جذب سرمایه‌گذاران نسبت به گذشته مناسب‌تر شده و مسیرهای ورود سرمایه به این بخش نیز بیشتر شناخته شده است.

وی با تأکید بر ضرورت تبدیل ظرفیت‌های بالقوه معدنی به فرصت‌های اقتصادی و اشتغال‌زا بیان کرد: هدف این است که توسعه فعالیت‌های معدنی به افزایش ارزش افزوده در استان منجر شود و آثار اقتصادی بهره‌برداری از این منابع در زندگی مردم و معیشت خانوارهای منطقه نمایان شود.

رئیس خانه معدن خراسان جنوبی با اشاره به حضور این مجموعه در بیستمین نمایشگاه ایران کانماین ۱۴۰۵ گفت: خانه معدن استان با حمایت اتاق بازرگانی خراسان جنوبی در این رویداد تخصصی حضور یافته است تا ظرفیت‌های زمین‌شناسی و معدنی استان را به فعالان این حوزه، سرمایه‌گذاران و مجموعه‌های اقتصادی معرفی کند.

رئیسی افزود: خراسان جنوبی با وجود برخی محدودیت‌های توسعه‌ای، از نظر زمین‌شناسی استانی غنی و دارای ظرفیت‌های متنوع معدنی است؛ ازاین‌رو، معرفی دقیق این توانمندی‌ها در رویدادهای تخصصی می‌تواند به افزایش شناخت فعالان اقتصادی، شکل‌گیری ارتباطات کاری و فراهم شدن زمینه سرمایه‌گذاری‌های جدید کمک کند.

وی با بیان اینکه حضور در نمایشگاه ایران کانماین فرصتی برای تعامل با فعالان بخش معدن است، اظهار کرد: در جریان این رویداد، ارتباطاتی با فعالان معدنی علاقه‌مند به ظرفیت‌های استان برقرار شده است و امیدواریم این تعاملات به همکاری‌های مؤثر و ورود سرمایه‌های جدید به بخش معدن خراسان جنوبی منجر شود.

رئیس خانه معدن خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: رویکرد این مجموعه، شناسایی و معرفی ظرفیت‌های معدنی استان در سطح ملی، ایجاد ارتباط میان صاحبان ظرفیت‌های معدنی و سرمایه‌گذاران و کمک به فراهم شدن بستر توسعه فعالیت‌های معدنی است؛ مسیری که می‌تواند در سال‌های آینده زمینه بهره‌برداری بیشتر از ذخایر استان و تقویت نقش معدن در اقتصاد خراسان جنوبی را فراهم کند.

کد مطلب 6992819

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