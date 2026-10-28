به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی بعدازظهر چهارشنبه در آیین تکریم و معارفه رئیس دادگستری شهرستان بهشهر، با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، عدالت را از مهم‌ترین رسالت‌های دستگاه قضایی دانست و اظهار کرد: تحقق عدالت مطالبه جدی مردم است و دستگاه قضایی در برخورد با فساد و تخلفات، هیچ‌گونه مماشاتی نخواهد داشت.

وی با تأکید بر ضرورت تسلط قضات بر قوانین و مقررات و رعایت حقوق مراجعان افزود: رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی باید با گشاده‌رویی و سعه صدر پاسخگوی مردم باشند و زمینه شنیدن مستقیم مشکلات و مطالبات آنان را فراهم کنند.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اهمیت همکاری دستگاه‌های مسئول در تأمین امنیت پایدار استان تصریح کرد: تعامل میان مجموعه‌های انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی، در کنار مشارکت مردم، نقش مهمی در حفظ امنیت و آرامش جامعه دارد.

پوریانی با بیان اینکه دستگاه قضایی در چارچوب قانون از برنامه‌های توسعه‌ای استان حمایت می‌کند، گفت: حمایت از مدیران خدوم و اجرایی که برای پیشرفت استان تلاش می‌کنند، از رویکردهای دستگاه قضایی است و این حمایت در مسیر اجرای صحیح قانون و صیانت از حقوق عمومی دنبال می‌شود.

در ادامه این مراسم، آیت‌الله محمدتقی نادعلی‌زاده، امام جمعه بهشهر، با تأکید بر ضرورت رعایت حقوق شهروندی و برخورداری مسئولان از سعه صدر، خدمت به مردم را از اصول اساسی تعالیم اسلام برشمرد.

همچنین علی نیازی، رئیس جدید دادگستری شهرستان بهشهر، پیشگیری از وقوع جرم، صیانت از انفال و اموال عمومی، حمایت از تولید و اجرای سند تحول قوه قضائیه را از مهم‌ترین اولویت‌های کاری خود اعلام کرد.

در پایان این مراسم، ضمن قدردانی از خدمات محمدکاظم یعقوبی گلوردی، رئیس پیشین دادگستری بهشهر، علی نیازی، دادستان پیشین عمومی و انقلاب قائمشهر، به‌عنوان رئیس جدید دادگستری این شهرستان معرفی شد.