اعلام لبیک شورای عالی انقلاب فرهنگی به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در نامه‌ای به حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، ضمن اعلام لبیک به رهنمودهای معظم‌له، از قرارگرفتن دو سند راهبردی تحول بنیادین آموزش‌وپرورش و نقشه جامع علمی کشور در آستانه مراحل نهایی تصویب و ابلاغ خبر داد.

لبیک به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در این نامه، پیام رهبر معظم انقلاب خطاب به نخبگان و مدال‌آوران علمی و ورزشی را عهدنامه‌ای روشن برای پیمودن مسیر پیشرفت و بنای «ایران هرچه قوی‌تر» در چهل‌واره دوم انقلاب اسلامی دانست.

وی با گرامیداشت یاد و نام حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای، امام مجاهد و شهید انقلاب اسلامی، بر مسئولیت جامعه نخبگانی در جهش علمی، پیوند دانش با مسائل واقعی جامعه و صیانت از سرمایه‌های انسانی در برابر جنگ‌های تحمیلی و فتنه‌های شناختی تأکید کرد.

خسروپناه همچنین تصریح کرد شورای عالی انقلاب فرهنگی تمام توان و ظرفیت راهبردی خود را برای تداوم پیشرفت در فناوری‌های اقتداربخش، از نانو و زیست‌فناوری تا صنعت صلح‌آمیز هسته‌ای، هوافضا، هوش مصنوعی، علوم کوانتومی و میکروالکترونیک به کار خواهد بست.

دو سند راهبردی در آستانه تصویب و ابلاغ

در بخش دیگری از نامه آمده است: نسخه ترمیم‌یافته سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش، پس از ماه‌ها کار کارشناسی، به فرجام رسیده و در شرف ابلاغ نهایی قرار دارد. تمرکز این سند بر شایستگی‌های پایه، هدایت استعدادها، تحکیم هویت دینی و ملی و تقویت علوم پایه است.

همچنین نسخه روزآمدشده نقشه جامع علمی کشور، با مشارکت بیش از دو هزار تن از نخبگان، استادان برجسته دانشگاه‌ها و دانشمندان ایرانی خارج از کشور، در مسیر تصویب نهایی و ابلاغ قرار دارد. این سند، افق ده سال آینده علم و فناوری کشور را بر محور تحقق مرجعیت علمی، حل مسائل واقعی کشور و ارتقای نظام نوآوری بازطراحی کرده است.

دبیر شورا با تأکید بر نقش حوزه‌های علمیه در تبیین مبانی معرفتی، فقهی و اخلاقی فناوری‌های نوین و نظریه‌پردازی در علوم انسانی و اجتماعی، پیوند علم و دین را از الزامات تکوین تمدن نوین اسلامی دانست.

وی همچنین پیوند دانش با حل مسائل اولویت‌دار کشور، ارتقای معیشت نخبگان، رفع گلوگاه‌های صنعتی و رونق اقتصادی را ضروری دانست و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، پیوند دانشگاه با صنعت و بازار، بازطراحی نظام ارتقای استادان و رفع موانع اداری و شغلی نخبگان را از محورهای مهم اقدام برشمرد.

خسروپناه تقویت دیپلماسی علمی فعال، گسترش زبان فارسی در عرصه بین‌المللی و توجه به ظرفیت بانوان فرهیخته، نوجوانان و جوانان مستعد و نخبگان عرصه بصیرت، جهاد و ایثار را نیز مورد تأکید قرار داد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان، بر به‌کارگیری تمام ظرفیت شورا برای نظارت میدانی و هماهنگی حداکثری دستگاه‌های مسئول به‌منظور تحقق کامل و عینی رهنمودهای رهبر معظم انقلاب تأکید کرد.