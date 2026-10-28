به گزارش خبرنگار مهر، علی اسماعیلی بعدازظهر چهارشنبه در نشست خبری با تشریح برنامه‌های هفته بسیج دانش‌آموزی اظهار کرد: برنامه‌های این هفته از هشتم تا چهاردهم آبان‌ماه با شعار محوری «می‌فهمیم، می‌سازیم، می‌ایستیم» برگزار می‌شود و دانش‌آموزمحوری، حضور گسترده در مدارس و تنوع فعالیت‌های فرهنگی، علمی، ورزشی و مذهبی از رویکردهای اصلی این برنامه‌هاست.

وی با اشاره به پیش‌بینی اجرای بیش از ۲ هزار برنامه در مدارس استان افزود: تلاش شده است در طول این هفته، همه مدارس مازندران دست‌کم میزبان یک برنامه باشند و فعالیت‌ها متناسب با ظرفیت‌ها و نیازهای دانش‌آموزان طراحی شود.

مسئول بسیج دانش‌آموزی مازندران با اشاره به حضور خانواده شهدای میناب در استان گفت: خانواده شهید زینب مکی‌زاده از هشتم تا پانزدهم آبان‌ماه در مازندران حضور خواهند داشت و برای دیدار و گفت‌وگو با دانش‌آموزان در حدود هفت شهرستان برنامه‌ریزی شده است. همچنین این خانواده‌ها در برخی تجمعات مردمی حضور می‌یابند و روایت‌های خود را با مردم به اشتراک می‌گذارند.

اسماعیلی ادامه داد: خانواده شهید ماکان نصیری نیز روز دوازدهم آبان در شهرستان تنکابن حضور خواهند یافت و برنامه‌هایی برای دیدار و گفت‌وگو با دانش‌آموزان و مردم این شهرستان پیش‌بینی شده است.

وی از برگزاری برنامه «روایت فهم» در بهشهر با حضور خانواده شهید مکی‌زاده خبر داد و گفت: گردهمایی بزرگ دانش‌آموزان «جان‌فدا» با حضور حدود ۲ هزار دانش‌آموز در شهرستان بابل نیز از دیگر برنامه‌های شاخص این هفته است که با حضور مسئولان استانی برگزار می‌شود.

مسئول بسیج دانش‌آموزی مازندران با اشاره به طرح «لاله‌های روشن» اظهار کرد: در قالب این طرح، مدارس استان در طول سال تحصیلی یادواره شهدای مرتبط با مدرسه خود را برگزار می‌کنند و برای هر مدرسه، یک شهید به‌عنوان محور برنامه‌های فرهنگی و تربیتی در نظر گرفته شده است. افتتاحیه این طرح نیز نهم آبان‌ماه در شهرستان گلوگاه برگزار خواهد شد.

وی افزود: یادواره یک‌هزار و ۷۱۰ شهید دانش‌آموز مازندران نیز برای روز یازدهم آبان‌ماه در شهرستان نکا برنامه‌ریزی شده است. همچنین دیدار با آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی، نماینده ولی‌فقیه در استان، از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده این هفته خواهد بود.

اجرای برنامه‌های ۱۳ آبان با محوریت دانش‌آموزان

اسماعیلی با تأکید بر نقش‌آفرینی دانش‌آموزان در مراسم روز ملی مبارزه با استکبار جهانی گفت: راهپیمایی ۱۳ آبان با حضور پرشور دانش‌آموزان در شهرستان‌های استان برگزار می‌شود و برای تجمعات این روز نیز برنامه ویژه‌ای در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: در تجمعات شب ۱۳ آبان، اجرای بخش‌های مختلف برنامه از جمله روایتگری، قرائت قرآن، مداحی، رجزخوانی و سخنرانی به دانش‌آموزان سپرده خواهد شد تا زمینه حضور فعال‌تر آنان در برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی فراهم شود.

مسئول بسیج دانش‌آموزی مازندران ادامه داد: هم‌زمان با این برنامه‌ها، آغاز اقدامات مربوط به کنگره شهدای مازندران در سال ۱۴۰۸ نیز پیش‌بینی شده است. همچنین رونمایی از کتاب شناسنامه لشکر عملیاتی ۲۵ کربلا از دیگر برنامه‌هایی است که برای این مناسبت در نظر گرفته شده است.

پویش‌های دانش‌آموزی با محوریت ایران

اسماعیلی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی و رسانه‌ای هفته بسیج دانش‌آموزی گفت: پویش‌هایی با محوریت ایران و مشارکت دانش‌آموزان طراحی شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به پویش «نسل ما، پای ایران» اشاره کرد. در این پویش، دانش‌آموزان با تولید کلیپ‌های کوتاه، دیدگاه‌ها و احساس مسئولیت خود نسبت به کشور را بیان می‌کنند.

وی افزود: فعالیت‌های مرتبط با راهپیمایی ۱۳ آبان، از جمله استفاده از پلاکاردها و اجرای برنامه‌های مشارکتی دانش‌آموزان نیز در چارچوب این پویش‌ها دنبال خواهد شد.

مسئول بسیج دانش‌آموزی مازندران با اشاره به جایگاه هشتم آبان، سالروز شهادت محمدحسین فهمیده، و مناسبت‌های سیزدهم آبان اظهار کرد: برنامه‌های این هفته با توجه به مناسبت‌های تاریخی انقلاب اسلامی، از جمله سالروز تبعید امام خمینی(ره)، شهادت دانش‌آموزان در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ و تسخیر سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸، طراحی شده‌اند.

وی همچنین از برگزاری برنامه‌های ویژه در نمازهای جمعه استان خبر داد و گفت: با هماهنگی انجام‌شده، قرار است بخش‌هایی از برنامه‌های نماز جمعه، از جمله فعالیت‌های اجرایی و فرهنگی، با مشارکت دانش‌آموزان انجام شود.

اسماعیلی در پایان تأکید کرد: هدف از اجرای برنامه‌های هفته بسیج دانش‌آموزی، فراهم کردن زمینه مشارکت واقعی نوجوانان، تقویت هویت ملی و دینی و بهره‌گیری از ظرفیت مدارس و تشکل‌های دانش‌آموزی در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی است