به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالخالق کشاورزی با اشاره به تأمین این دستگاه پیشرفته با حمایت هیئت امنای ارزی و وزارت بهداشت برای بیمارستان قلب الزهرا شیراز گفت: دستگاه سی‌تی آنژیوگرافی زیمنس مدل «SOMATOM Force» از سیستم‌های پیشرفته تصویربرداری پزشکی است که با نصب آن در بیمارستان قلب الزهرا(س)، ظرفیت تشخیصی این مرکز در حوزه بیماری‌های قلبی و عروقی افزایش می‌یابد.

وی افزود: این دستگاه از محل درآمد اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و با حمایت وزارت بهداشت و هیئت امنای ارزی تأمین شده است و بهره‌برداری از آن می‌تواند به کاهش نیاز بیماران به مراجعه به مراکز غیردولتی برای دریافت خدمات تشخیصی کمک کند.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به قابلیت‌های فنی این دستگاه بیان کرد: بهره‌مندی از فناوری دو منبع اشعه ایکس، امکان تصویربرداری سریع و بررسی دقیق عروق کرونر قلب و سایر عروق بدن را فراهم می‌کند.

کشاورزی ادامه داد: سرعت بالای تصویربرداری و کاهش اختلالات ناشی از حرکت، از ویژگی‌های این سیستم است که با ارائه تصاویر واضح‌تر، به تشخیص سریع‌تر و دقیق‌تر بیماری‌های عروقی کمک می‌کند.

کاهش دوز اشعه و بهینه‌سازی مصرف ماده حاجب

وی، قابلیت کاهش دوز اشعه و بهینه‌سازی مصرف ماده حاجب را از دیگر ویژگی‌های این دستگاه برشمرد و گفت: ترکیب این قابلیت‌ها با سرعت و کیفیت بالای تصویربرداری، این سیستم را از بسیاری از دستگاه‌های سی‌تی‌اسکن معمولی متمایز می‌کند.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی شیراز ارزش تقریبی این دستگاه را بیش از ۳۵۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: تأمین این تجهیزات پیشرفته، گامی در جهت تقویت زیرساخت‌های تشخیصی بیمارستان قلب الزهرا(س) و ارتقای کیفیت خدمات تخصصی به بیماران در بخش دولتی است.