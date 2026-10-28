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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۴۷

ورود سی‌تی آنژیوگرافی فوق‌پیشرفته به بیمارستان قلب الزهرا(س) شیراز

ورود سی‌تی آنژیوگرافی فوق‌پیشرفته به بیمارستان قلب الزهرا(س) شیراز

شیراز- معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی شیراز از تأمین دستگاه سی‌تی آنژیوگرافی ۳۸۴ اسلایس به ارزش بیش از ۳۵۰۰ میلیارد ریال برای نصب در بیمارستان قلب الزهرا(س) شیراز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالخالق کشاورزی با اشاره به تأمین این دستگاه پیشرفته با حمایت هیئت امنای ارزی و وزارت بهداشت برای بیمارستان قلب الزهرا شیراز گفت: دستگاه سی‌تی آنژیوگرافی زیمنس مدل «SOMATOM Force» از سیستم‌های پیشرفته تصویربرداری پزشکی است که با نصب آن در بیمارستان قلب الزهرا(س)، ظرفیت تشخیصی این مرکز در حوزه بیماری‌های قلبی و عروقی افزایش می‌یابد.

وی افزود: این دستگاه از محل درآمد اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و با حمایت وزارت بهداشت و هیئت امنای ارزی تأمین شده است و بهره‌برداری از آن می‌تواند به کاهش نیاز بیماران به مراجعه به مراکز غیردولتی برای دریافت خدمات تشخیصی کمک کند.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به قابلیت‌های فنی این دستگاه بیان کرد: بهره‌مندی از فناوری دو منبع اشعه ایکس، امکان تصویربرداری سریع و بررسی دقیق عروق کرونر قلب و سایر عروق بدن را فراهم می‌کند.

کشاورزی ادامه داد: سرعت بالای تصویربرداری و کاهش اختلالات ناشی از حرکت، از ویژگی‌های این سیستم است که با ارائه تصاویر واضح‌تر، به تشخیص سریع‌تر و دقیق‌تر بیماری‌های عروقی کمک می‌کند.

کاهش دوز اشعه و بهینه‌سازی مصرف ماده حاجب

وی، قابلیت کاهش دوز اشعه و بهینه‌سازی مصرف ماده حاجب را از دیگر ویژگی‌های این دستگاه برشمرد و گفت: ترکیب این قابلیت‌ها با سرعت و کیفیت بالای تصویربرداری، این سیستم را از بسیاری از دستگاه‌های سی‌تی‌اسکن معمولی متمایز می‌کند.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی شیراز ارزش تقریبی این دستگاه را بیش از ۳۵۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: تأمین این تجهیزات پیشرفته، گامی در جهت تقویت زیرساخت‌های تشخیصی بیمارستان قلب الزهرا(س) و ارتقای کیفیت خدمات تخصصی به بیماران در بخش دولتی است.

کد مطلب 6992839

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