به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین روز چهارشنبه گفت که او و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا درباره ضرورت پایان جنگ روسیه و اوکراین توافق دارند، اما در روش‌های تحقق این هدف اختلاف‌نظر دارند.

زلنسکی، ولادیمیر پوتین را فردی با جهان‌بینی عمیقاً متأثر از دوران شوروی توصیف کرد و گفت اوکراینی‌ها به دلیل گذشته مشترک و سال‌ها همزیستی، جامعه روسیه را بهتر از آمریکایی‌ها می‌شناسند.

وی درباره مذاکرات صلح گفت مسائل ارضی باید مستقیماً میان رهبران دو کشور بررسی شود. پیشنهادهای مطرح‌شده شامل ایجاد مناطق غیرنظامی، حل‌وفصل وضعیت نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا، مبادله احتمالی اراضی و ایجاد منطقه حائل در دونباس است.

رئیس‌جمهور اوکراین همچنین با درخواست روسیه برای بازگرداندن حضور نظامی ناتو به مرزهای سال ۱۹۹۷ مخالفت کرد و آن را تلاشی برای تغییر ساختار امنیتی اروپا دانست.

زلنسکی درباره احتمال گسترش روابط اقتصادی آمریکا و روسیه از جمله همکاری در زمینه سوخت دیزل، گاز طبیعی، کودهای شیمیایی و کاهش تحریم‌ها هشدار داد و مدعی شد چنین توافق‌هایی ممکن است در بلندمدت به منافع واشنگتن آسیب بزند.

وی همچنین ابراز نگرانی کرد که دیدار احتمالی ترامپ، پوتین و شی جین‌پینگ در پکن به «یالتا ۲» (اشاره به کنفرانس سال ۱۹۴۵ که در آن قدرت‌های متفقین درباره نظم پس از جنگ جهانی دوم گفتگو کردند) تبدیل شود و تأکید کرد جنگ اوکراین و تحولات خاورمیانه باید در دستور کار آن قرار گیرند.

زلنسکی در بخش دیگری از سخنانش گفت کی‌یف برای زمستان به اندازه کافی آماده نیست. او همچنین اعلام کرد اوکراین ماهانه حدود ۱۲ موشک رهگیر پاتریوت از آمریکا دریافت می‌کند، در حالی که فقط در اکتبر ۳۵ موشک مصرف کرده است؛ به همین دلیل از ترامپ خواسته بسته‌ای ویژه برای تأمین نیازهای زمستانی تصویب کند.