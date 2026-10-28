ابوترابی: بانوان در کاهش هدررفت انرژی و حفظ منابع ملی نقش مؤثری دارند

ابوترابی نقش بانوان در مدیریت مصرف برق و گاز خراسان شمالی بررسی شدمهتاب ابوترابی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رویداد یاوران انرژی با هدف ترویج فرهنگ مصرف بهینه انرژی و تأکید بر نقش بانوان در مدیریت مصرف برق و گاز برگزار شد.

وی با اشاره به نقش مؤثر بانوان در اصلاح الگوی مصرف انرژی افزود: خانواده‌ها، به‌ویژه بانوان، با اصلاح شیوه مصرف برق و گاز می‌توانند در کاهش هدررفت انرژی و حفظ منابع ملی نقش مؤثری ایفا کنند.

کارشناس امور بانوان و خانواده فرمانداری بیان کرد: در این رویداد، راهکارهای مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی، به‌ویژه در فصل سرد سال، بررسی شد و شرکت‌کنندگان با روش‌های کاربردی برای مصرف بهینه برق و گاز طبیعی آشنا شدند.

ابوترابی با تأکید بر اهمیت مشارکت خانواده‌ها در مدیریت مصرف انرژی خاطرنشان کرد: فرهنگ‌سازی در زمینه مصرف مسئولانه انرژی می‌تواند ضمن حفظ آسایش خانواده‌ها، به کاهش هدررفت منابع و پایداری تأمین انرژی در روزهای سرد سال کمک کند.

وی در پایان بر ضرورت همراهی خانواده‌ها در اجرای راهکارهای مدیریت مصرف برق و گاز و نهادینه‌سازی فرهنگ مصرف بهینه در جامعه تأکید کرد.