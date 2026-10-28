ایجاد شهرک صنعتی در ملاشیه اهواز در دستور کار قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز چهارشنبه در جلسه کاری با ابوالفضل شاه‌علی، رئیس سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان کشور گفت: زمین‌های فراوانی برای سرمایه‌گذاری در خوزستان وجود دارد و یکی از کارهایی که مقرر شد دنبال شود، ایجاد شهرک صنعتی در منطقه ملاشیه اهواز است که اقدامی قابل توجه محسوب می‌شود.

وی با اشاره به موضوع آموزش افزود: ساماندهی دانش‌آموزان و افراد بازمانده از تحصیل در استان از دیگر محورهای این جلسه بود و بنیاد مستضعفان در زمینه آموزش و کمک به این بخش فعال است؛ این برای ما نقطه قابل توجهی است که بتوانیم بازماندگان از تحصیل را از این شرایط خارج کنیم و آنان در مسیر تحصیل حرکت کنند.

استاندار خوزستان با اشاره به دیگر موضوعات مطرح‌شده تصریح کرد: بخش بهداشت و درمان، بازسازی واحدهایی که در اثر جنگ آسیب دیده‌اند و همچنین موضوعات مربوط به بخش ساختمان، صنایع، کشاورزی و بازگشت مجموعه زمزم به استان از دیگر مباحثی بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

موالی‌زاده با اشاره به تفاهم‌نامه سال گذشته با بنیاد مستضعفان بیان کرد: در سفر سال گذشته رئیس محترم بنیاد مستضعفان، تفاهم‌نامه‌ای امضا کردیم که بر اساس آن، بنیاد متعهد شد سرمایه‌گذاری قابل توجهی در استان در زمین‌های مختلف انجام دهد و بنیاد علوی نیز بخش قابل توجهی از کار را بر عهده خواهد گرفت.

وی با اشاره به اجرایی شدن بخشی از این تفاهم‌نامه اظهار کرد: بخشی از این تفاهم‌نامه عملیاتی شده و کارها در حال انجام و پیشرفت است؛ همچنین در ارتباط با مدرسه‌سازی، هم‌اکنون ۳۳ مدرسه در دست ساخت است که پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد دارند و برای سال تحصیلی آینده آماده خواهند شد.

استاندار خوزستان با اشاره به برنامه‌ریزی جلسات آتی گفت: مقرر شد در بازه‌های زمانی مشخص، جلسات کاری با دست‌اندرکاران بنیاد و دستگاه‌های اجرایی زیربط برگزار شود و بنیاد مستضعفان، خوزستان را به عنوان یک استان هدف برای سرمایه‌گذاری، اشتغال و محرومیت‌زدایی در نظر گرفته است که این نقطه قابل توجهی محسوب می‌شود.