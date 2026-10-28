درستکار: رقابت با روسیه و آمریکا پایاپای است؛ امیدوارم قهرمان شویم

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان درستکار پس از مراسم قرعه‌کشی و پیش از آغاز مسابقات جهانی اظهار داشت: بچه‌های ما زحمت خودشان را کشیده‌اند و ماه‌هاست در اردوی تیم ملی با تمام توان تلاش می‌کنند تا پرچم کشورمان را برافراشته کنند و دل مردم را شاد کنند. ما تمام کارهایی را که باید انجام می‌دادیم، انجام داده‌ایم و حالا نتیجه دست خداست. امیدوارم خدا هم به این بچه‌ها کمک کند و زحماتشان را ببیند و بتوانیم مردم خوب کشورمان را شاد کنیم و پیام‌آور شادی برای آن‌ها باشیم.



سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ادامه داد: ابتدا شاهکار دلاورمردان کشتی فرنگی را تبریک می‌گویم. خودم شاهد بودم که این بچه‌ها در هشت، ۹ ماه گذشته چقدر زحمت کشیدند و تلاش کردند. آماده‌سازی سه تیم برای بازی‌های آسیایی و مسابقات قهرمانی جهان کار سختی بود و خدا را شکر هر سه تیم موفق بودند.



درستکار با اشاره به مسیر آماده‌سازی تیم ملی کشتی آزاد عنوان کرد: کشتی آزاد هم همین مسیر را طی کرده و در بازی‌های آسیایی و مسابقات امیدهای جهان، به لطف خدا موفق بودیم؛ اما شرایط کشتی آزاد کمی متفاوت است. منظورم این نیست که کشتی آزاد سخت‌تر است، کلا کشتی ورزش سختی است. اما از نظر تیمی، روسیه و آمریکا در کنار ایران جزو قدرت‌های برتر کشتی دنیا هستند و رقابت همواره بین این تیم‌ها نزدیک و پایاپای بوده است. امیدوارم تیم ملی ایران از این میدان سنگین سربلند بیرون بیاید.



وی درباره رقابت در اوزان مختلف نیز گفت: کشورهایی مانند هند، ژاپن، قزاقستان، بحرین، اوکراین، بلاروس و مغولستان هم کشتی‌گیران خوبی دارند و قطعاً در برخی اوزان ستاره‌های خودشان را خواهند داشت. همین موضوع رقابت‌ها را هم جذاب‌تر و هم سخت‌تر می‌کند.



درستکار خاطرنشان کرد: امیدوارم این روند رو به رشد و باکیفیت کشتی کشورمان تا المپیک لس‌آنجلس ادامه داشته باشد. بچه‌ها زحمت می‌کشند و فدراسیون کشتی نیز تمام مسیر را برای آن‌ها هموار می‌کند و تلاش دارد دغدغه‌های کشتی‌گیران و کادر فنی را کاهش دهد. امیدوارم کشتی ایران امسال، سال آینده و در المپیک بتواند حق خودش را از کشتی دنیا بگیرد.