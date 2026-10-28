  1. استانها
  2. خوزستان
۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۰۹

میزبانی از کاروان‌های راهیان نور امسال پرشورتر انجام می‌شود

میزبانی از کاروان‌های راهیان نور امسال پرشورتر انجام می‌شود

اهواز - معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان گفت: برنامه‌ریزی منسجم دستگاه‌ها برای میزبانی از کاروان‌های راهیان نور انجام شده و امسال این رویداد پرشورتر و باشکوه‌تر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا نجاتی ظهر امروز چهارشنبه در جلسه هماهنگی استقبال از کاروان‌های راهیان نور با اشاره به جایگاه ویژه استان در دفاع مقدس اظهار کرد: یادمان‌های خوزستان محل حضور رزمندگان و شهدایی است که در این راه تقدیم نظام اسلامی شده‌اند و هر سال تعداد زیادی از جوانان، دانش‌آموزان و مردم برای زیارت این مناطق حضور می‌یابند.

وی با تأکید بر لزوم انتقال فرهنگ ایثار و شهادت افزود: نسل جوانی که آینده‌ساز این مملکت است باید فرهنگ ایثار و شهادت را از نسل دوران دفاع مقدس یاد بگیرد و دانشجویان و مردم خوزستان میزبان مهمانان شهدا خواهند بود.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان در پایان تصریح کرد: با حضور سردار شاهوارپور و تأکید استاندار، همه فرمانداران، شهرداران و مدیران دستگاه‌ها وظیفه دارند در مسیر خدمت‌گذاری به مهمانان شهدا سهیم باشند و امسال میزبان شایسته‌تری برای کاروان‌های راهیان نور خواهیم بود.

کد مطلب 6992860

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها