به گزارش خبرنگار مهر، رضا نجاتی ظهر امروز چهارشنبه در جلسه هماهنگی استقبال از کاروان‌های راهیان نور با اشاره به جایگاه ویژه استان در دفاع مقدس اظهار کرد: یادمان‌های خوزستان محل حضور رزمندگان و شهدایی است که در این راه تقدیم نظام اسلامی شده‌اند و هر سال تعداد زیادی از جوانان، دانش‌آموزان و مردم برای زیارت این مناطق حضور می‌یابند.

وی با تأکید بر لزوم انتقال فرهنگ ایثار و شهادت افزود: نسل جوانی که آینده‌ساز این مملکت است باید فرهنگ ایثار و شهادت را از نسل دوران دفاع مقدس یاد بگیرد و دانشجویان و مردم خوزستان میزبان مهمانان شهدا خواهند بود.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان در پایان تصریح کرد: با حضور سردار شاهوارپور و تأکید استاندار، همه فرمانداران، شهرداران و مدیران دستگاه‌ها وظیفه دارند در مسیر خدمت‌گذاری به مهمانان شهدا سهیم باشند و امسال میزبان شایسته‌تری برای کاروان‌های راهیان نور خواهیم بود.