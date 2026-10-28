به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل جباری در سفر به شهرستان پارس‌آباد و دیدار با فرماندار این شهرستان، ضمن اشاره به اینکه گردشگری در پارس‌آباد از پتانسیل خوبی برخوردار است، گفت: گردشگری کشاورزی از مهم‌ترین ظرفیت‌های شهرستان پارس‌آباد است که باید بیشتر از گذشته مورد توجه قرار بگیرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: تغییر و تحول در صنعت گردشگری پارس‌آباد باید با هم‌افزایی تمامی دستگاه‌ها ایجاد شود و ما آماده استفاده از نظرات متخصصان این حوزه در سیاست‌گذاری فعالیت‌های گردشگری هستیم.

او ضمن درخواست تشکیل جلسات هم‌اندیشی در سطح شهرستان با حضور صاحب‌نظران، تاکید کرد: محدوده‌هایی که قابلیت و ظرفیت سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری دارند از سوی شهرستان معرفی شوند تا برای ارائه آنها به سرمایه‌گذاران و معرفی این ظرفیت‌ها در سطح استانی و ملی تلاش کنیم.

جباری ادامه داد: برنامه‌ریزی برای برگزاری رویدادهای فرهنگی و گردشگری در سطح شهرستان یکی از اقدامات موثری است که می‌تواند در توسعه صنعت گردشگری شهرستان موثر باشد و در این راستا نمایشگاه منطقه‌ای صنایع‌دستی را تا پایان سال در پارس‌آباد برگزار می‌کنیم.

فرماندار شهرستان پارس‌آباد نیز در این جلسه گفت: تولیدات صنایع‌دستی در شهرستان با رکود مواجه است و برگزاری نمایشگاه صنایع‌دستی در کنار سایر فعالیت‌ها مانند برگزاری کارگاه‌های آموزشی می‌تواند صنایع‌دستی پارس‌آباد را از رکود خارج کند.

علی لطفی افزود: همچنین ظرفیت‌های گردشگری شهرستان نیازمند توجه هرچه بیشتر است و سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌تواند در کنار حوزه کشاورزی پتانسیل جدیدی را در پارس‌آباد نمایان کند.

در این جلسه وضعیت سه پروژه گردشگری فعال شهرستان پارس‌آباد بررسی شد و مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل بر تامین اعتبارات مورد نیاز برای اجرای زیرساخت‌های این پروژه‌ها تاکید کرد.