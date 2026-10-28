جباری: درخواست جلب ۸ محکوم متواری کثیرالشاکی در کردستان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جباری، بعدازظهر چهارشنبه در سومین جلسه ستاد کنترل مجرمان حرفه‌ای، خطرناک و سابقه‌دار استان، بر ضرورت رصد مستمر این افراد و نظارت بر وضعیت قضایی و نحوه برخورداری آنان از ارفاقات قانونی تأکید کرد.

وی اظهار کرد: رفتار مجرمان حرفه‌ای، خطرناک و سابقه‌دار با دقت از سوی دستگاه قضایی استان رصد می‌شود و برای تحقق اهداف ستاد در زمینه پایش این افراد، از فناوری‌های نوین استفاده خواهد شد.

رئیس کل دادگستری کردستان با اشاره به ضرورت افزایش ظرفیت استفاده از پابند الکترونیکی در زندان‌های استان افزود: وضعیت این محکومان، از جمله درخواست مرخصی و بهره‌مندی از ارفاقات قانونی مانند آزادی مشروط و پابند الکترونیکی، مطابق دستورالعمل ستاد تحت نظارت قرار می‌گیرد تا از ارتکاب تخلف و اقدامات مجرمانه جلوگیری شود.

جباری با تأکید بر لزوم اشراف اطلاعاتی بر مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار تصریح کرد: باید زمینه‌ای فراهم شود تا هرگونه اقدام سوء احتمالی این افراد شناسایی و کنترل شود.

وی همچنین بر اجرای دوره‌های اصلاحی و تربیتی، فراهم کردن فرصت‌های حرفه‌آموزی برای اصلاح رفتار محکومان، تقویت همکاری‌های بین‌سازمانی و برون‌سازمانی و گسترش تعامل با زندان‌های استان تأکید کرد.

در این جلسه که با حضور رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب سنندج، معاون دادستان مرکز استان، مدیرکل زندان‌های کردستان و سایر اعضای ستاد در سالن جلسات اداره کل دادگستری استان برگزار شد، پنج مصوبه به تصویب رسید.

همچنین درخواست‌های ۱۸ نفر از محکومان مشمول دستورالعمل ستاد تعیین تکلیف شد و دستور جلب هشت نفر از محکومان متواری کثیرالشاکی نیز صادر شد.