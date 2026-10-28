به گزارش خبرنگار مهر؛ مهرداد علی قارداشی، رئیس فدراسیون تنیس روی میز، در مجمع سالانه هیئت تنیس روی میز استان البرز، با اشاره به موفقیت‌های ملی‌پوشان این رشته در رقابت‌های آسیایی و جهانی گفت: تنیس روی میز ایران در هشت سال گذشته موفق به کسب هشت مدال آسیایی و یک مدال جهانی شده که برخی از این افتخارات برای نخستین بار در تاریخ ۸۰ ساله فدراسیون به دست آمده است.

وی در ادامه با قدردانی از حمایت مسئولان استان البرز و تلاش مجموعه مدیریتی هیئت تنیس روی میز استان، اظهار کرد: زیرساخت‌های مناسب، برگزاری منظم لیگ‌های استانی، دوره‌های آموزشی، اعزام به مسابقات داخلی و حضور نمایندگان استان در رقابت‌های کشوری از جمله عواملی است که به ارتقای جایگاه این هیئت کمک کرده است.

کسب مدال در تنیس روی میز آسیا دشوار است

رئیس فدراسیون تنیس روی میز با اشاره به سطح بالای رقابت‌ها در قاره آسیا بیان کرد: کسب مدال در برخی رشته‌ها دشوارتر از رشته‌های دیگر است و تنیس روی میز با توجه به قدرت کشورهای مطرحی همچون چین، ژاپن، کره جنوبی و سنگاپور، از رشته‌های سخت و رقابتی در سطح آسیا به شمار می‌رود.

قارداشی افزود: بررسی نتایج رشته‌های مختلف در بازی‌های المپیک پاریس نشان می‌دهد کشورهای آسیایی در بسیاری از رشته‌ها جایگاه قدرتمندی دارند و همین موضوع، مسیر کسب مدال در رقابت‌های بین‌المللی را برای ورزشکاران ایرانی دشوار می‌کند.

وی با اشاره به موفقیت‌های اخیر ملی‌پوشان ایران ادامه داد: پیروزی مقابل تیم ژاپن، که از قدرت‌های برتر تنیس روی میز جهان محسوب می‌شود، از نتایج ارزشمند این رشته بود و نشان داد ورزشکاران ایران توانایی رقابت با تیم‌های قدرتمند دنیا را دارند.

نقش البرز در توسعه تنیس روی میز کشور

رئیس فدراسیون تنیس روی میز با قدردانی از عملکرد هیئت استان البرز گفت: این استان در سال‌های اخیر با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مدیریتی، مربیان، داوران و پیشکسوتان توانسته است نقش مؤثری در توسعه تنیس روی میز کشور ایفا کند.

قارداشی با اشاره به حضور مربیان و چهره‌های باسابقه در مجموعه تنیس روی میز البرز اظهار کرد: استفاده از ظرفیت افراد باتجربه و متخصص، همراه با همدلی و کار گروهی، زمینه‌ساز پیشرفت ورزش قهرمانی است و موفقیت‌های اخیر فدراسیون نیز حاصل تلاش جمعی و استفاده از ظرفیت نیروهای توانمند بوده است.

وی همچنین از حمایت مسئولان ورزشی استان، مدیران باشگاه‌ها و مجموعه شهرداری کرج قدردانی کرد و گفت: همکاری میان فدراسیون، هیئت‌های استانی و باشگاه‌ها می‌تواند زمینه مناسبی برای شناسایی استعدادها و پرورش قهرمانان آینده فراهم کند.

حضور باشگاه‌های بزرگ در لیگ تنیس روی میز

قارداشی با اشاره به اهمیت حمایت باشگاه‌ها از ورزشکاران ملی‌پوش تصریح کرد: حضور باشگاه‌هایی مانند سپاهان، استقلال، پتروشیمی و پالایش نفت آبادان در رقابت‌های لیگ تنیس روی میز، فرصت مناسبی برای افزایش کیفیت مسابقات و حمایت از بازیکنان فراهم کرده است.

وی ابراز امیدواری کرد با گسترش سرمایه‌گذاری باشگاه‌ها، حضور تیم‌های بیشتری در بخش بانوان نیز محقق شود و ورزشکاران بتوانند در شرایط حرفه‌ای‌تری به فعالیت خود ادامه دهند.

رئیس فدراسیون تنیس روی میز همچنین از حضور بازیکنان ایرانی در لیگ‌های خارجی خبر داد و گفت: بازیکنان ایرانی در کشورهای مختلف اروپایی و آسیایی فعالیت می‌کنند و این حضور، فرصتی برای افزایش تجربه بین‌المللی و ارتقای سطح فنی ملی‌پوشان است.

سالن تنیس روی میز البرز ظرفیت میزبانی مسابقات ملی را دارد

قارداشی در بخش دیگری از سخنان خود، سالن محل برگزاری مجمع سالانه هیئت تنیس روی میز البرز را از نظر طراحی، ظرفیت و امکانات مورد توجه دانست و از مسئولان استان برای فراهم کردن این فضای ورزشی قدردانی کرد.

وی با اشاره به اهمیت برخورداری از زیرساخت‌های مناسب افزود: چنین فضایی می‌تواند در میزبانی مسابقات مهم، رقابت‌های انتخابی تیم ملی و برنامه‌های مرتبط با توسعه این رشته نقش مؤثری داشته باشد.

رئیس فدراسیون تنیس روی میز با اشاره به برنامه‌های بین‌المللی این رشته گفت: برنامه اعزام تیم به مسابقات جهانی لندن که قرار بود در اردیبهشت‌ماه برگزار شود، به دلیل هم‌زمانی با جنگ رمضان محقق نشد.

قارداشی در پایان بر ضرورت تداوم حمایت از قهرمانان، تقویت زیرساخت‌ها و گسترش همکاری میان فدراسیون، هیئت‌های استانی و باشگاه‌ها تأکید کرد.