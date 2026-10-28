صعود صفری و محمودی به فینال؛ مبارزه خاک خواه برای مدال برنز

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های جودو کاپ آسیا ۲۰۲۶ اردن مهشید صفری و ابوالفضل محمودی با برتری برابر حریفان خود به فینال راه یافتند و سمیرا خاک‌خواه نیز برای کسب مدال برنز به رقابت خواهد پرداخت.



در وزن منهای ۵۷ کیلوگرم بانوان سمیرا خاک‌خواه در نخستین دیدار خود مارینا آژینو از قبرس را شکست داد و به دور بعد صعود کرد. نماینده ایران در ادامه برابر هدیل العالمی از اردن مغلوب شد و به جدول شانس مجدد راه یافت. او برای ادامه مسیر کسب مدال، ابتدا باید برابر اسراء خریسات، دیگر نماینده اردن به پیروزی برسد تا فرصت مبارزه برای مدال برنز را به دست آورد.



در وزن منهای ۶۳ کیلوگرم بانوان مهشید صفری پس از پیروزی برابر شاهد الشریف از اردن و ریما السدیری از عربستان سعودی در مرحله نیمه‌نهایی نیز رغد الزهرانی، دیگر نماینده عربستان، را شکست داد و راهی دیدار نهایی شد. صفری برای کسب مدال طلا باید در فینال برابر نماینده مراکش قرار بگیرد.



همچنین در وزن منهای ۶۶ کیلوگرم مردان، ابوالفضل محمودی پس از برتری برابر هشام الزربا، در ادامه هیثم المزایده از اردن را از پیش رو برداشت. نماینده ایران در مرحله بعد نیز برابر المهند محمد جغلف از مراکش به پیروزی رسید و به فینال صعود کرد. محمودی در دیدار نهایی برای کسب مدال طلا به مصاف معاذ ایژایف از روسیه خواهد رفت.



بدین ترتیب تیم ملی جودوی ایران در این رقابت‌ها تاکنون دو نماینده در دیدارهای فینال دارد و سمیرا خاک‌خواه نیز برای کسب مدال برنز تلاش خواهد کرد.