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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۱۳

هشدار سطح نارنجی برای رگبار و طوفان در خوزستان صادر شد

هشدار سطح نارنجی برای رگبار و طوفان در خوزستان صادر شد

اهواز - مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: با توجه به بالا بودن ضرایب ناپایداری، هشدار سطح نارنجی برای رگبار، رعدوبرق و طوفان‌های لحظه‌ای در استان صادر شد.

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی شماره ۲۲ اداره کل هواشناسی استان خوزستان اظهار کرد: از اوایل وقت فردا تا اوایل وقت جمعه، انتظار رگبار و رعدوبرق، ریزش تگرگ، وزش بادهای متوسط تا شدید و رخداد طوفان‌های لحظه‌ای در مناطق مختلف استان مورد انتظار است.

وی با تأکید بر لزوم آمادگی دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان افزود: از بعدازظهر فردا تا اواسط وقت جمعه نیز گردوخاک‌های همرفتی در مناطق جنوبی، غربی و مرکزی استان پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان در پایان تصریح کرد: شهروندان و دستگاه‌های اجرایی باید تمهیدات لازم را برای کاهش خسارات احتمالی ناشی از ناپایداری‌های جوی و طوفان‌های لحظه‌ای به کار گیرند.

کد مطلب 6992868

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