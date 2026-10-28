هشدار سطح نارنجی برای رگبار و طوفان در خوزستان صادر شد

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی شماره ۲۲ اداره کل هواشناسی استان خوزستان اظهار کرد: از اوایل وقت فردا تا اوایل وقت جمعه، انتظار رگبار و رعدوبرق، ریزش تگرگ، وزش بادهای متوسط تا شدید و رخداد طوفان‌های لحظه‌ای در مناطق مختلف استان مورد انتظار است.

وی با تأکید بر لزوم آمادگی دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان افزود: از بعدازظهر فردا تا اواسط وقت جمعه نیز گردوخاک‌های همرفتی در مناطق جنوبی، غربی و مرکزی استان پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان در پایان تصریح کرد: شهروندان و دستگاه‌های اجرایی باید تمهیدات لازم را برای کاهش خسارات احتمالی ناشی از ناپایداری‌های جوی و طوفان‌های لحظه‌ای به کار گیرند.