از سرقت منازل تا انهدام باند سارقان حرفه ای در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدتقی سلطانی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در اعلام جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی وصول یک فقره پرونده سرقت از منزل، موضوع بصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتی و با انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مرجع قضایی، ۳ نفر متهم به سرقت را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم هر ۳ نفر متهم را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

این مقام انتظامی گفت: یکی از متهمان پرونده با شگرد تهیه کپی از کلید درب ورودی منزل مالباخته، با همراهی ۲ متهم دیگر اقدام به سرقت طلا و جواهرات می کند که نهایتا در بازجویی های بعمل آمده به یک فقره سرقت از منزل به ارزش ۸۵۰ میلیارد ریال اعتراف که ضمن استرداد بخشی از اموال مسروقه به مالباخته، کلیه متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.