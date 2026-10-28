عرضه اولیه پتروشیمی تبریز با نماد «شتبریز» در بورس تهران

به گزارش خبرنگار مهر، عرضه اولیه سهام شرکت پتروشیمی تبریز با نماد «شتبریز» روز چهارشنبه ۶ آبان ۱۴۰۵ در بازار دوم بورس تهران انجام شد و ۲۴۹ میلیون و ۱۰۰ هزار سهم این شرکت به روش ثبت سفارش در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گرفت.

در این عرضه اولیه، قیمت هر سهم ۶۵ هزار ریال تعیین شد و از مجموع بیش از ۲ میلیون و ۱۷ هزار کد معاملاتی ثبت‌کننده سفارش، به ۲ میلیون و ۵ هزار و ۲۱۱ کد معاملاتی حداکثر ۱۳۴ سهم تخصیص یافت.

پتروشیمی تبریز ششصد و سی‌ویکمین شرکت پذیرفته‌شده در بورس تهران و نهمین عرضه اولیه سال جاری این بازار است. این شرکت در گروه محصولات شیمیایی و طبقه تولید مواد شیمیایی پایه به‌جز کود قرار دارد.

ظرفیت تولید و طرح‌های توسعه پتروشیمی تبریز

پتروشیمی تبریز با خوراک اصلی نفتا، انواع محصولات پلیمری و محصولات جانبی هیدروکربوری تولید می‌کند. ظرفیت تولید این مجتمع سالانه حدود ۸۷۰ هزار تن اعلام شده است و محصولات آن در بازار داخلی و خارجی عرضه می‌شوند.

بر اساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی مدیران شرکت، حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد محصولات پتروشیمی تبریز از طریق بورس عرضه می‌شود و بخشی از تولید نیز به صادرات اختصاص دارد. همچنین این شرکت برای افزایش ظرفیت تولید و توسعه سبد محصولات خود، چندین طرح توسعه‌ای را در دست اجرا دارد.

از جمله این طرح‌ها، پروژه تولید پلی‌اتیلن سنگین با ظرفیت حدود ۳۱۰ هزار تن است که پیشرفت آن حدود ۸۰ درصد اعلام شده است. پروژه تولید گرانول پلی‌پروپیلن با ظرفیت اولیه ۳۰ هزار تن نیز به پیشرفت حدود ۹۴ درصد رسیده و بهره‌برداری از آن برای پایان آذرماه برنامه‌ریزی شده است.

توسعه واحد تولید پلی‌استایرن با ظرفیت ۱۰۰ هزار تن نیز از دیگر برنامه‌های این مجتمع است. ظرفیت فعلی تولید پلی‌استایرن پتروشیمی تبریز حدود ۱۰۰ هزار تن اعلام شده و پروژه احداث واحد جدید این محصول در مرحله پیشرفت اجرایی قرار دارد.

بازسازی واحد آسیب‌دیده و طرح‌های مدیریت مصرف آب

پتروشیمی تبریز همچنین در حال بازسازی واحدی است که در جریان حملات نظامی آسیب دیده بود. بر اساس اظهارات مدیرعامل شرکت، عملیات آواربرداری این واحد با استفاده از نیروهای تعمیراتی مجموعه انجام شده و بازسازی تجهیزات آسیب‌دیده ادامه دارد. رقم نهایی هزینه بازسازی هنوز اعلام نشده است.

در بخش مدیریت منابع آب نیز پروژه انتقال پساب تصفیه‌شده به مجتمع و طرح احداث سامانه خنک‌کننده هیبریدی در دستور کار قرار دارد. به گفته مدیرعامل شرکت، اجرای سامانه خنک‌کننده هیبریدی می‌تواند مصرف آب را حدود ۷۰ درصد کاهش دهد.

ورود پتروشیمی تبریز به بورس تهران، امکان معامله سهام این شرکت در بازار سرمایه را فراهم کرده است؛ عملکرد مالی شرکت، وضعیت تأمین خوراک، پیشرفت طرح‌های توسعه‌ای و بازگشت واحد آسیب‌دیده به مدار تولید از جمله موضوعاتی است که می‌تواند در ارزیابی وضعیت آتی این شرکت مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گیرد.