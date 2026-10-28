فرمانداری بویراحمد در تصمیمات آرد و نان استان کنار گذاشته شده است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس بهشتی عصر چهارشنبه در جلسه تنظیم بازار شهرستان بویراحمد با اشاره به مشکلات موجود در ساماندهی و ثبت‌نام سهمیه آرد روستایی و عشایری، اظهار کرد: در این حوزه سه موضوع مرتبط با شهرداری، تعاون روستایی و امور عشایر وجود دارد که باید با برنامه‌ریزی و همکاری دستگاه‌های مسئول پیگیری شود.

وی افزود: قرار نیست مردم به‌صورت مستقیم برای ثبت‌نام در سامانه اقدام کنند؛ چراکه اطلاعات و داده‌های مورد نیاز در اختیار عاملان توزیع آرد روستایی و عشایری قرار دارد و باید از ظرفیت این افراد برای تکمیل اطلاعات استفاده شود.

فرماندار بویراحمد با اشاره به اینکه بسیاری از روستاییان و عشایر به سامانه دسترسی ندارند یا با نحوه کار با آن آشنا نیستند، تصریح کرد: عاملان توزیع آرد باید موظف شوند اطلاعات افرادی را که پیش از این از آن‌ها سهمیه آرد دریافت می‌کردند، در سامانه ثبت کنند و هزینه ثبت‌نام نیز از متقاضیان دریافت شود.

بهشتی با بیان اینکه اطلاعات سهمیه‌بگیران به‌صورت فیزیکی یا الکترونیکی در اختیار عاملان قرار دارد، ادامه داد: تکمیل این اطلاعات کار دشواری نیست و باید عقب‌ماندگی موجود در این زمینه جبران شود؛ چراکه در صورت بسته‌شدن سامانه، امکان پاسخگویی به مطالبات و اعتراضات مردم با مشکل مواجه خواهد شد.

وی با اشاره به سرعت و سهولت کار با سامانه گفت: عاملان باید پای کار بیایند و فرآیند ثبت اطلاعات را به‌طور جدی دنبال کنند. اگر از میان ۱۰۰ نفر معترض، مشکل سهمیه آرد ۲۰ نفر برطرف شود، زمینه همراهی سایر افراد نیز فراهم خواهد شد؛ بنابراین لازم است انگیزه کافی برای عاملان ایجاد شود تا ثبت‌نام سهمیه‌بگیران روستایی و عشایری به سرانجام برسد.

انتقاد از حذف فرمانداری از تصمیم‌گیری‌های حوزه آرد و نان

فرماندار بویراحمد در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از نحوه تصمیم‌گیری در حوزه آرد و نان استان، اظهار کرد: متأسفانه مجموعه‌های مسئول در این حوزه، از جمله جهاد کشاورزی و معاونت اقتصادی استانداری، عملاً فرمانداری‌ها را از فرآیند تصمیم‌گیری کنار گذاشته‌اند.

وی افزود: مستندات مربوط به این موضوع وجود دارد و در مواردی برای شهرستان بویراحمد تصمیم‌گیری شده و جلساتی نیز برگزار شده است، اما از فرمانداری برای حضور در این جلسات دعوت نشده است.

بهشتی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های استانی و شهرستانی خاطرنشان کرد: اجازه ندهید چنین رویه‌هایی موجب تشویش اذهان عمومی و ایجاد تعارض میان دستگاه‌های مسئول شود. تصمیمات مربوط به شهرستان باید با اطلاع و مشارکت فرمانداری اتخاذ شود تا امکان پیگیری و پاسخگویی دقیق به مطالبات مردم وجود داشته باشد.

انتقاد از صدور مجوزهای نانوایی با امضای سفید

وی همچنین با انتقاد از صدور مجوزهای نانوایی به‌صورت سفیدامضا، گفت: این رویه به چه معناست؟ مردم امروز خواستار شفافیت هستند، اما گاهی فرماندار شهرستان از صدور برخی مجوزها بی‌اطلاع است و هنگام پیگیری موضوع از سوی نماینده یا عامل مربوط، اعلام می‌شود که یکی از ادارات دستور امضای فرم را داده است.

فرماندار بویراحمد تأکید کرد: دستگاهی که چنین فرم‌هایی را صادر می‌کند، باید درباره نحوه صدور آن‌ها پاسخگو باشد. در شرایط فعلی، حوزه آرد روستایی، عشایری و خبازی با مشکلاتی مواجه شده است که باید برای رفع آن‌ها اقدام جدی صورت گیرد.

بهشتی در پایان با تأکید بر ضرورت اصلاح رویه‌های موجود در حوزه اقتصادی استان و جهاد کشاورزی، گفت: کنار گذاشتن فرمانداری‌ها از فرآیند تصمیم‌گیری قابل قبول نیست. نمی‌توان برای مردم کار کرد، اما در زمان پاسخگویی، فرمانداری را که در جریان تصمیمات نبوده است، مسئول مشکلات دانست.

وی بر لزوم الزام عاملان توزیع آرد روستایی و عشایری به ثبت اطلاعات سهمیه‌بگیران، جلب همراهی مردم و اصلاح رویه‌های غیرکارشناسی تأکید کرد.