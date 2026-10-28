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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۰۱

در حضور سخنگوی دولت؛

پرسپولیس اولین دربی زنان را از استقلال برد؛ تداوم صدرنشینی سرخپوشان

پرسپولیس اولین دربی زنان را از استقلال برد؛ تداوم صدرنشینی سرخپوشان

تیم فوتبال زنان پرسپولیس موفق شد در اولین دربی رقیب خود را شکست دهد و به صدرنشینی خود در لیگ برتر فوتبال بانوان ادامه دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دربی تاریخ فوتبال زنان استقلال و پرسپولیس امروز چهارشنبه ششم آبان از ساعت ۱۵ در ورزشگاه شهرقدس برگزار شد که این دیدار با برتری ۲ بر یک سرخ‌پوشان پرسپولیس به پایان رسید.

پرسپولیس که شروع بهتری در این مسابقه داشت در فاصله کوتاهی در نیمه نخست موفق شد دو بار دروازه استقلال را باز کند. فاطمه رضایی در دقیقه ۲۲ گل نخست سرخ‌پوشان را به ثمر رساند و تنها دو دقیقه بعد سمیه اسماعیلی اختلاف را به دو گل افزایش داد تا پرسپولیس در دقیقه ۲۴ با نتیجه ۲ بر صفر از رقیب سنتی خود پیش بیفتد.

استقلال در نیمه دوم نمایش بهتری ارائه داد و توانست یکی از گل‌های خورده را جبران کند. نیلوفر عظیمی در دقیقه ۵۸ با به ثمر رساندن نخستین گل آبی‌پوشان اختلاف را به یک گل کاهش داد تا امیدهای استقلال برای بازگشت به بازی زنده شود.

داور برای نیمه دوم شش دقیقه وقت اضافه اعلام کرد اما استقلال نتوانست در این فرصت گل تساوی را به ثمر برساند و در نهایت پرسپولیس با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی رسید.

فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت تماشاگر ویژه این دیدار بود.

کد مطلب 6992886
فریبا جلیل خانی

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