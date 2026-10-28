جزئیات اجرای طرح «تورم صفر» در تهران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران، در گفت‌وگو با خبر سیما با تشریح جزئیات اجرای طرح «تورم صفر» در پایتخت اظهار کرد: در این طرح، ۱۵ قلم کالای اساسی با قیمت مصوب در اختیار شهروندان تهرانی قرار می‌گیرد و امکان خرید حضوری و غیرحضوری این اقلام فراهم شده است.

وی درباره شیوه تأمین کالاهای مورد نیاز این طرح گفت: شهرداری تهران با توجه به ضرورت پرهیز از مداخله مستقیم در بازار و جلوگیری از ایجاد کمبود در بخش عرضه، تأمین کالاها را از مسیرهای مختلف دنبال کرده است. در برخی اقلام، از جمله برنج و گوشت منجمد، با مجوز دولت واردات مستقیم انجام شده است.

محمدخانی افزود: در بخش دیگری از کالاها، خرید مستقیم و بدون واسطه از تولیدکنندگان و کشاورزان، انعقاد قراردادهای بلندمدت و استفاده از روش سلف‌خری در دستور کار قرار گرفته است. همچنین با مشارکت در تولید، ظرفیت برخی کارخانه‌های تعطیل‌شده احیا شده و این واحدها به سطح مطلوب تولید بازگشته‌اند.

سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به برنامه‌ریزی برای تأمین کالاهای مورد نیاز در بازه شش‌ماهه اجرای طرح تصریح کرد: تلاش شده است با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مختلف تأمین، کالاهای مورد نیاز این دوره با اطمینان بیشتری فراهم شود.

وی درباره نحوه توزیع کالاها نیز گفت: شهروندان می‌توانند از طریق ۱۰۸ میدان میوه و تره‌بار، ۱۸ فروشگاه منتخب شهروند و همچنین نرم‌افزار شهرزاد، اقلام مشمول طرح را تهیه کنند. به این ترتیب، امکان خرید حضوری و غیرحضوری برای شهروندان فراهم شده است.

محمدخانی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، با اشاره به خدمات طرح «چشم‌روشنی» برای مادرانی که فرزندشان در سال ۱۴۰۵ متولد شده است، اظهار کرد: امکان خرید حضوری از فروشگاه‌های شهروند برای این مادران از امروز فعال شده است.

وی ادامه داد: همچنین ظرفیت‌های فرهنگی، تفریحی و گردشگری شهر تهران در قالب تورگشت و از طریق سامانه شهرزاد برای مادران مشمول این طرح فعال شده است تا بتوانند از این خدمات استفاده کنند.

سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به خدمات حوزه سلامت نیز گفت: در حال حاضر، در تمامی مراکز «شهر سالم» شهرداری تهران پزشک کودک حضور دارد و مادران می‌توانند با مراجعه به این مراکز از خدمات درمانی مربوطه بهره‌مند شوند.