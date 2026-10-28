گفتگوی لاوروف و همتای بحرینی وی درباره اوضاع خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت امور خارجه روسیه امروز چهارشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه با همتای بحرینی خود تلفنی گفتگو کرد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه روسیه در این خصوص آمده است: طرفین مواضع خود را درباره اوضاع منطقه خلیج فارس هماهنگ کردند. روسیه و بحرین بر اهمیت ادامه تلاش برای یافتن راه‌ هایی جهت کاهش تنش میان آمریکا و ایران تأکید کردند.

بیانیه وزارت امور خارجه روسیه در این ارتباط اضافه می کند: لاوروف و وزیر امور خارجه بحرین همچنین در گفتگوی تلفنی خود در خصوص اهمیت کشتیرانی ایمن در تنگه هرمز رایزنی کردند.