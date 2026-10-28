  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۴۱

گفتگوی لاوروف و همتای بحرینی وی درباره اوضاع خلیج فارس

گفتگوی لاوروف و همتای بحرینی وی درباره اوضاع خلیج فارس

وزارت خارجه روسیه اعلام کرد: لاوروف و همتای بحرینی وی درباره اوضاع خلیج فارس و تلاش برای یافتن راه‌هایی جهت کاهش تنش میان آمریکا و ایران رایزنی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت امور خارجه روسیه امروز چهارشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه با همتای بحرینی خود تلفنی گفتگو کرد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه روسیه در این خصوص آمده است: طرفین مواضع خود را درباره اوضاع منطقه خلیج فارس هماهنگ کردند. روسیه و بحرین بر اهمیت ادامه تلاش برای یافتن راه‌ هایی جهت کاهش تنش میان آمریکا و ایران تأکید کردند.

بیانیه وزارت امور خارجه روسیه در این ارتباط اضافه می کند: لاوروف و وزیر امور خارجه بحرین همچنین در گفتگوی تلفنی خود در خصوص اهمیت کشتیرانی ایمن در تنگه هرمز رایزنی کردند.

کد مطلب 6992894

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها