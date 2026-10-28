به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن امینی عصر چهارشنبه در نشست قرارگاه تعالی زن و خانواده بسیج جامعه زنان سپاه ناحیه مرکزی رشت، با اشاره به جایگاه زنان در پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی، بر ضرورت تقویت ارتباط پایگاه‌های مقاومت بسیج با بدنه مردمی و بهره‌گیری از ظرفیت بانوان در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد.

وی با تبیین جایگاه زن در گفتمان انقلاب اسلامی اظهار کرد: الگوی سوم زن مسلمان، الگویی برگرفته از تعالیم الهی است که در آن زن هم‌زمان در عرصه خانواده و اجتماع نقش‌آفرینی می‌کند و با تربیت نسل‌های مؤمن و انقلابی، در تقویت بنیان‌های فرهنگی جامعه سهیم است.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با تأکید بر نقش پایگاه‌های مقاومت بسیج در ارتباط با مردم افزود: پایگاه‌های بسیج باید با حضور فعال در محلات، ارتباط خود را با آحاد جامعه تقویت کنند و از ظرفیت بانوان متعهد برای کمک به حل مسائل فرهنگی و اجتماعی بهره بگیرند؛ چراکه ارتباط مستقیم با مردم از مؤلفه‌های مهم تولید و تقویت قدرت نرم است.

امینی با اشاره به شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی خاطرنشان کرد: امروز همه مردم ایران، از زن و مرد تا پیر و جوان، در صف جبهه حق ایستاده‌اند و دشمن با بهره‌گیری از جنگ نرم و نفوذ فرهنگی درصدد تضعیف این انسجام است؛ با این حال، بانوان مؤمن و پایگاه‌های مقاومت بسیج می‌توانند نقش مهمی در مقابله با این تهدیدها ایفا کنند.

وی در پایان بر ضرورت تقویت هویت اجتماعی بانوان، توانمندسازی آنان در عرصه‌های مختلف و افزایش مشارکت زنان در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی پایگاه‌های مقاومت بسیج تأکید کرد.