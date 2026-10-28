بازار چین برای بسیاری از فعالان اقتصادی ایران ناشناخته است

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی روز چهارشنبه در نشست وبیناری مشترک میان مدیریت ارشد استان زنجان، وزارت کشور و سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین با اشاره به ظرفیت‌های گسترده چین برای همکاری با استان‌های ایران، اظهار کرد: در حوزه کشاورزی، زمینه‌های مناسبی برای همکاری در بخش‌های علمی، دانشگاهی، کشت، محصولات باغی و فعالیت‌های مرتبط با منابع آبی وجود دارد، اما تاکنون متناسب با این ظرفیت‌ها، ارتباطات و همکاری‌های مؤثری میان دو کشور شکل نگرفته است.

وی گفت: در این مسیر، برقراری ارتباط مستقیم با استان‌های چین اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چراکه هر یک از این استان‌ها از ظرفیت‌های اقتصادی، تولیدی و جمعیتی قابل‌توجهی برخوردارند و می‌توانند زمینه‌ساز همکاری‌های گسترده با استان‌های ایران باشند.



سفیر ایران در چین با اشاره به ضرورت تقویت ارتباطات استانی میان دو کشور، تصریح کرد: یکی از موضوعات قابل پیگیری، ایجاد ارتباط مؤثر میان استان زنجان و استان‌های چین است. در سفارت نیز سازوکارهایی برای هماهنگی ارتباطات استانی وجود دارد، اما این ارتباطات هنوز به سطح مطلوب نرسیده و لازم است با پیگیری و تعامل بیشتر، زمینه همکاری‌های دوجانبه فراهم شود.

رحمانی فضلی، بخش معدن را از دیگر زمینه‌های مستعد همکاری دانست و گفت: طرف چینی برای همکاری در این حوزه علاقه‌مند است و ظرفیت‌های مناسبی برای تعامل در زمینه استخراج و بهره‌برداری معدنی وجود دارد؛ با این حال، ارتباطات مؤثر و متناسب با این ظرفیت‌ها هنوز شکل نگرفته است و فعالان اقتصادی باید برای شناسایی فرصت‌ها و تعریف همکاری‌های مشترک، تحرک بیشتری داشته باشند.

وی همچنین گردشگری را از حوزه‌های قابل توجه برای توسعه همکاری‌ها برشمرد و افزود: طرف چینی برای همکاری در این زمینه آمادگی دارد و لازم است با بررسی ظرفیت‌های موجود، زمینه مشارکت و تعریف برنامه‌های مشترک فراهم شود.

سفیر ایران در چین با اشاره به شرایط تحریمی و محدودیت‌های ناشی از جنگ، خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی نباید برنامه‌ریزی برای همکاری با چین را به پایان جنگ موکول کنند. ضروری است از هم‌اکنون زمینه‌های لازم شناسایی و تمهیدات مورد نیاز فراهم شود تا با تعریف همکاری‌های مشترک، امکان توسعه روابط اقتصادی در شرایط فعلی و پس از جنگ بیش از گذشته فراهم باشد.

وی با اشاره به اهمیت نمایشگاه‌های تخصصی چین برای شناخت بازار و فرصت‌های سرمایه‌گذاری، اظهار کرد: شناخت فعالان اقتصادی ایران از نمایشگاه‌های بین‌المللی چین کافی نیست و لازم است برنامه‌ریزی منسجم‌تری برای حضور در این رویدادها صورت گیرد. نمایشگاه‌های حوزه کشاورزی، خدمات و سایر بخش‌های اقتصادی می‌توانند فرصت مناسبی برای آشنایی با فناوری‌ها، ظرفیت‌های تولیدی، سرمایه‌گذاران و شرکای تجاری فراهم کنند.

سفیر ایران در چین با اشاره به استقبال برخی فعالان اقتصادی از حضور در نمایشگاه‌های این کشور، بر ضرورت اطلاع‌رسانی به‌موقع، شناخت رویدادهای مهم و انجام هماهنگی‌های لازم برای ثبت‌نام و مشارکت تأکید کرد.

رحمانی فضلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های دولت، بخش خصوصی و مردم چین برای توسعه روابط با ایران، گفت: دولت چین و بخش خصوصی این کشور علاقه‌مند به گسترش همکاری با ایران هستند و ظرفیت‌هایی از جمله تجربه، سرمایه و امکانات لازم برای مشارکت اقتصادی وجود دارد. در شرایط کنونی، جنگ و تحریم‌ها از مهم‌ترین موانع توسعه این همکاری‌ها به شمار می‌روند.

وی همچنین از پیگیری راهکارهای جدید برای تأمین منابع مالی مورد نیاز همکاری‌های اقتصادی خبر داد و بر ضرورت شناسایی و استفاده از ظرفیت‌های موجود در چین تأکید کرد.

سفیر ایران در چین، آشنایی مسئولان و فعالان اقتصادی استان زنجان با مجموعه سفارت و فراهم شدن امکان ارتباط مستقیم با مسئولان مرتبط را از دستاوردهای این نشست دانست و ابراز امیدواری کرد: با تداوم تماس‌ها، پیگیری مستمر و مشارکت فعال بخش خصوصی، زمینه استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های چین برای توسعه اقتصادی استان زنجان فراهم شود.

زنجان از تنوع قابل‌توجهی در ذخایر معدنی برخوردار است

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور در ادامه، با تشریح زمینه‌های مستعد همکاری اقتصادی با چین، اظهار کرد: ترکیب ظرفیت‌های معدنی زنجان، نیروی کار و مزیت‌های مرتبط با انرژی و مواد اولیه، در کنار فناوری پیشرفته و بازار مصرف گسترده چین، می‌تواند زمینه شکل‌گیری همکاری‌های اقتصادی مؤثری را فراهم کند.

مهدی دوستی با اشاره به ظرفیت‌های استان در بخش معدن، افزود: زنجان از تنوع قابل‌توجهی در ذخایر معدنی برخوردار است و معرفی دقیق این ظرفیت‌ها به سرمایه‌گذاران چینی می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای توسعه فعالیت‌های معدنی و صنعتی ایجاد کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور با بیان اینکه پیشرفت فناوری‌های فرآوری مواد معدنی امکان بهره‌برداری اقتصادی از ذخایری را فراهم کرده که پیش‌تر کمتر مورد توجه قرار می‌گرفتند، تصریح کرد: استفاده از فناوری‌های نوین تغلیظ و فرآوری می‌تواند در بازنگری برخی پیش‌فرض‌های موجود درباره عیار اقتصادی معادن مؤثر باشد و زمینه بهره‌برداری بهتر از ظرفیت‌های معدنی استان را فراهم کند.دوستی همچنین صنعت نساجی را یکی از زمینه‌های قابل بررسی برای همکاری با چین برشمرد و گفت: با توجه به سهم بالای مواد پتروشیمی و نفتی در تأمین مواد اولیه صنعت نساجی جهان، برخورداری ایران از ظرفیت‌های مرتبط با مواد اولیه و نیروی کار، در کنار فناوری و بازار مصرف چین، می‌تواند زمینه مناسبی برای توسعه این صنعت ایجاد کند.

وی افزود: صنعت نساجی ایران با وجود برخورداری از ظرفیت‌های تولیدی، با چالش‌هایی از جمله گسستگی زنجیره تولید و محدودیت بازار مصرف مواجه است و تعریف همکاری‌های مشترک با طرف چینی می‌تواند در تکمیل زنجیره ارزش، تأمین مواد اولیه و توسعه بازار این صنعت مؤثر باشد.

معاون وزیر کشور با اشاره به ظرفیت‌های استان زنجان در حوزه برق و صنایع مرتبط، بر ضرورت شناسایی زمینه‌های همکاری در صنایع پشتیبان و فعالیت‌های صنعتی مکمل تأکید کرد و گفت: پیوند ظرفیت‌های تولیدی و صنعتی استان با فناوری و توان سرمایه‌گذاری طرف چینی می‌تواند به شکل‌گیری طرح‌های مشترک و توسعه فعالیت‌های اقتصادی منجر شود.

دوستی در بخش دیگری از سخنان خود، به لزوم استفاده از ظرفیت‌های قانونی برنامه هفتم پیشرفت برای توسعه همکاری‌های کشاورزی اشاره و اظهار کرد: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در این برنامه، می‌توان زمینه واگذاری اراضی به‌صورت اجاره‌ای و بدون انتقال مالکیت را برای اجرای طرح‌های مشترک کشاورزی فراهم کرد.

وی افزود: در این چارچوب، استان زنجان می‌تواند با شناسایی اراضی مناسب و متناسب با مزیت‌های نسبی خود، زمینه تعریف طرح‌های مشترک با شرکت‌های چینی را فراهم کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور همچنین بر ضرورت معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان زنجان در بسترهای اطلاع‌رسانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در چین تأکید کرد و این اقدام را گامی عملی برای شناساندن جاذبه‌ها و فرصت‌های گردشگری استان به مخاطبان چینی دانست.

دوستی در ادامه، انتقال فناوری را از محورهای مهم همکاری اقتصادی با چین عنوان کرد و گفت: دولت به‌تنهایی متولی مناسبی برای انتقال فناوری نیست و لازم است ارتباط میان ظرفیت‌های بزرگ تولیدی و صنعتی و فناوری‌های پیشرفته به‌گونه‌ای برقرار شود که امکان استفاده عملی از این فناوری‌ها در مقیاس اقتصادی فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: استان زنجان از ظرفیت‌های صنعتی و تولیدی قابل‌توجهی برخوردار است و ایجاد پیوند میان این ظرفیت‌ها و توان فناوری شرکت‌های چینی می‌تواند زمینه اجرای طرح‌های بزرگ و توسعه همکاری‌های پایدار را فراهم کند.

معاون وزیر کشور، شناسایی دقیق مزیت‌های اقتصادی استان، معرفی هدفمند فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تعریف مدل‌های اجرایی همکاری با طرف چینی را از الزامات بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های موجود دانست.

تلاش برای خواهرخواندگی زنجان با استانهای چین

استاندار زنجان در ادامه این نشست وبیناری گفت: تداوم این ارتباطات مستلزم شناسایی طرف‌های همکاری، برقراری ارتباطات کارشناسی و مدیریتی و تعریف پروژه‌های مشترک بر اساس ظرفیت‌ها و اولویت‌های توسعه‌ای استان است.

سید محسن صادقی با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی و علمی زنجان افزود: برقراری ارتباط با استان‌های چین از جمله جیانگسو، گوانگ‌دونگ و شاندونگ، متناسب با مزیت‌های اقتصادی و فناوری هر منطقه، می‌تواند زمینه همکاری در حوزه‌هایی همچون فناوری‌های پیشرفته، صنایع الکترونیک، کشاورزی و نساجی را فراهم کند. این ارتباطات می‌تواند در قالب خواهرخواندگی یا سایر سازوکارهای همکاری بین‌استانی دنبال شود.

استاندار زنجان با اشاره به فعالیت یک‌هزار و ۴۵۰ واحد تولیدی، صنعتی، کشاورزی و معدنی در استان، بخش خصوصی را محور اصلی توسعه همکاری‌های اقتصادی دانست و گفت: ظرفیت‌های استان در قالب فهرستی مشخص در اختیار سفارت قرار می‌گیرد تا زمینه ارتباط مستقیم فعالان اقتصادی زنجان با شرکای چینی فراهم شود.

صادقی همچنین با اشاره به جایگاه علمی استان و ظرفیت دانشگاه زنجان و دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، بر توسعه همکاری‌های دانشگاهی و پژوهشی در حوزه‌های صنایع غذایی و دارویی، اقتصاد دیجیتال و فناوری‌های نوین تأکید کرد.

وی مدیریت منابع آب، بهینه‌سازی مصرف آب کشاورزی، بازیافت پسماندهای صنعتی و معدنی، صنایع پتروشیمی، نساجی و ماشین‌آلات معدنی را از دیگر زمینه‌های همکاری مشترک برشمرد و افزود: در بخش کشاورزی نیز اصلاح نژاد، تولید واکسن و دارو، ریزمغذی‌ها، آبزی‌پروری و توسعه صنایع تبدیلی از ظرفیت‌های قابل پیگیری است. زنجان با وجود نداشتن مرز ساحلی، سالانه حدود ۲۲ هزار تن ماهی سردآبی، از جمله قزل‌آلا، تولید می‌کند.

استاندار زنجان با اشاره به ضرورت تسهیل رفت‌وآمد فعالان اقتصادی، طولانی شدن فرایند صدور ویزا را یکی از موانع توسعه تعاملات دانست و خواستار پیگیری این موضوع برای تسریع ارتباطات تجاری میان دو کشور شد.

صادقی در بخش دیگری از سخنان خود، به ظرفیت‌های استان در حوزه انرژی خورشیدی اشاره کرد و گفت: نزدیک به سه هزار مگاوات درخواست برای اجرای طرح‌های خورشیدی در زنجان وجود دارد و حدود یک‌هزار مگاوات از این ظرفیت در مرحله اجراست. همچنین ۷۰۰ مگاوات ظرفیت خالی در خطوط انتقال برق استان وجود دارد که می‌تواند زمینه مناسبی برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی باشد.

وی استفاده از ظرفیت چین برای تأمین قطعات و توسعه فناوری ساخت تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی را از فرصت‌های همکاری دانست و افزود: یک نیروگاه خورشیدی ۵۰۰ مگاواتی نیز با مشارکت طرف چینی در استان در حال ساخت است.

استاندار زنجان با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های موجود چین در استان خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۴ طرح با سرمایه‌گذاری حدود ۹۰ میلیون دلار از سوی طرف چینی در زنجان اجرا شده است که ظرفیت توسعه و گسترش دارد.

صادقی ابراز امیدواری کرد: این نشست، زمینه‌ساز مرحله جدیدی از همکاری‌های استان زنجان و چین در حوزه‌های اقتصادی، صنعتی، علمی، پژوهشی و سلامت باشد و با پیگیری مستمر و ارتباط مستقیم میان طرف‌های همکاری، فرصت‌های شناسایی‌شده به طرح‌های اجرایی تبدیل شود.