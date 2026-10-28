مقابله با مفاسد اقتصادی و حمایت از حقوق مردم، ضرورتی اجتماعی است

حجت‌الاسلام محمدعلی طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، به روایتی از آن حضرت درباره جایگاه امامت اشاره و اظهار کرد: بر اساس این روایت، اگر حق امامت به اهل آن سپرده می‌شد و مردم از عترت پیامبر اکرم (ص) پیروی می‌کردند، اختلافی میان افراد ایجاد نمی‌شد و جایگاه امامت به‌صورت پیوسته به افراد شایسته منتقل می‌شد تا در نهایت به حضرت ولی‌عصر (عج) می‌رسید.

وی افزود: بر اساس آموزه‌های دینی، در دوران ظهور امام زمان (عج)، عدالت و آرامش در جامعه گسترش می‌یابد و زمینه رفع اختلافات و مشکلات بشری فراهم می‌شود؛ ازاین‌رو، انتظار ظهور باید با شناخت وظایف دینی و تلاش برای تحقق ارزش‌های اسلامی همراه باشد.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه اردستان با اشاره به ضرورت آمادگی جامعه برای ظهور، خاطرنشان کرد: استقامت مردم در مسیر ایمان و ولایت، یکی از عوامل مهم در زمینه‌سازی ظهور است و شرایط کنونی می‌تواند زمینه‌ای برای سنجش میزان پایبندی افراد به اعتقادات و مسئولیت‌های دینی آنان باشد.

طاهری با تأکید بر اهمیت آیات قرآن کریم درباره گسترش دین الهی تصریح کرد: خداوند متعال در آیات ۳۲ و ۳۳ سوره توبه، به تلاش مخالفان برای خاموش کردن نور الهی اشاره می‌کند و می‌فرماید که خداوند نور خود را کامل خواهد کرد، هرچند کافران از این امر ناخشنود باشند.

وی بیان کرد: بر اساس آیات قرآن کریم، گسترش دین حق و فراگیر شدن آن از وعده‌های الهی است و تحقق کامل این وعده، در باور شیعیان با ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) پیوند دارد.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه اردستان در ادامه، با اشاره به مشکلات اقتصادی و ضرورت مقابله با مفاسد اقتصادی، اظهار داشت: اگرچه تحریم‌ها و شرایط ناشی از جنگ می‌توانند بر وضعیت اقتصادی جامعه تأثیرگذار باشند، اما نباید از نقش سودجویی برخی افراد، گران‌فروشی و ضعف نظارت‌ها در افزایش فشار بر مردم غافل شد.

طاهری اضافه کرد: افرادی که با سوءاستفاده از شرایط اقتصادی، موجب افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها و دشوارتر شدن زندگی مردم می‌شوند، باید پاسخ‌گوی عملکرد خود باشند. همچنین مسئولان مربوطه وظیفه دارند با نظارت مؤثر، از تضییع حقوق مردم جلوگیری کنند.

وی یادآور شد: در آموزه‌های قرآن کریم، ثروت‌اندوزی نامشروع و جلوگیری از حرکت جامعه در مسیر حق مورد نکوهش قرار گرفته است و همه افراد، متناسب با جایگاه و مسئولیت خود، وظیفه دارند در برابر ناهنجاری‌ها و مفاسد اقتصادی بی‌تفاوت نباشند.

این کارشناس مذهبی با تأکید بر ضرورت اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر، خاطرنشان کرد: مقابله با تخلفات اقتصادی و حمایت از حقوق مردم، نیازمند مسئولیت‌پذیری عمومی و نظارت جدی دستگاه‌های مسئول است؛ چراکه بی‌توجهی به تخلفات می‌تواند زمینه گسترش بی‌عدالتی و کاهش اعتماد عمومی را فراهم کند.

طاهری در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به روایتی از امام محمدباقر (ع)، بیان کرد: بر اساس این روایت، افرادی که در دوران غیبت بر ایمان و ولایت اهل‌بیت (ع) پایدار بمانند، از پاداشی بزرگ برخوردار خواهند شد؛ به‌گونه‌ای که ثواب هزار شهید از شهدای جنگ بدر، احد و حنین برای آنان بیان شده است.

وی ادامه داد: این روایت نشان‌دهنده اهمیت استقامت و پایداری بر اعتقادات دینی در دوران غیبت است و مؤمنان باید در شرایط دشوار نیز از اصول اعتقادی خود پاسداری کنند.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه اردستان با اشاره به روایتی از امام صادق (ع) درباره دشواری حفظ دین در دوران غیبت، بیان کرد: در این روایت، پایداری بر دین در دوران غیبت به نگه داشتن و تراشیدن خار با دست تشبیه شده است که نشان‌دهنده دشواری حفظ ایمان در شرایط سخت و پرچالش است.

طاهری اضافه کرد: مؤمنان باید با تقویت باورهای دینی و افزایش آگاهی خود، در برابر مشکلات و فشارهای مختلف استقامت داشته باشند و اجازه ندهند دشواری‌های زندگی، آنان را از مسیر اعتقادی خود دور کند.

وی با تأکید بر نقش مسئولان در زمینه‌سازی ظهور امام زمان (عج)، خاطرنشان کرد: مسئولیت‌پذیری، خدمت به مردم، رسیدگی به مشکلات جامعه و حرکت در مسیر تحقق ارزش‌های دینی، از جمله وظایفی است که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه اردستان با تأکید بر ضرورت حفظ امید و تقویت روحیه استقامت در جامعه، گفت: منتظران واقعی ظهور باید در کنار پایبندی به ایمان و ولایت، برای اصلاح جامعه، گسترش عدالت و رفع مشکلات مردم تلاش کنند و با عمل به مسئولیت‌های فردی و اجتماعی خود، در مسیر زمینه‌سازی ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) گام بردارند.