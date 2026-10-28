به گزارش خبرنگار مهر، جلال تاجیک بعدازظهر چهارشنبه در نشست برنامه‌ریزی برگزاری دومین نمایشگاه بزرگ و ملی صنایع‌دستی سمنان در سالن جلسات اداره‌کل میراث فرهنگی استان، از پیش‌بینی برگزاری دومین نمایشگاه بزرگ و ملی صنایع‌دستی سمنان از ۲۲ تا ۲۹ آبان‌ماه خبر داد.

وی اظهار کرد: معرفی توانمندی‌های هنرمندان و صنعتگران، عرضه محصولات، توسعه بازار فروش صنایع‌دستی و تقویت جایگاه این هنر در اقتصاد استان از اهداف برگزاری این رویداد ملی است.

تاجیک با اشاره به ظرفیت این نمایشگاه برای حمایت از فعالان صنایع‌دستی افزود: این رویداد فرصتی ارزشمند برای هنرمندانی است که امکان عرضه محصولات خود در فروشگاه‌های دائمی را ندارند و می‌توانند از طریق حضور در نمایشگاه، آثار و تولیدات خود را به مخاطبان معرفی کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان ادامه داد: حضور هنرمندان در این نمایشگاه می‌تواند زمینه توسعه فروش محصولات و برقراری ارتباط با بازارهای جدید را فراهم کند.

تاجیک با تأکید بر ضرورت حمایت از فعالان صنایع‌دستی گفت: میراث فرهنگی استان در کنار برگزاری رویدادهای فرهنگی و گردشگری، اجرای طرح‌های زیرساختی و حمایت از فعالیت‌های مرتبط با صنایع‌دستی را نیز دنبال می‌کند.

وی تکمیل بازارچه صنایع‌دستی سمنان را از جمله برنامه‌های در دست پیگیری برشمرد و افزود: این طرح با هدف فراهم‌کردن فضای مناسب برای عرضه محصولات و حمایت از خانواده بزرگ صنایع‌دستی استان اجرا می‌شود.