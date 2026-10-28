افزایش سرانه های آموزشی در استان تهران؛ساخت مدرسه به تنهایی کافی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان بعد از ظهر چهارشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش شهر و شهرستان‌های استان تهران، ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه آموزش و پرورش، اداره‌کل نوسازی مدارس و مدیران مناطق و شهرستان‌ها برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی با اشاره به اقدامات دو سال گذشته اظهار کرد: سرانه فضای آموزشی استان تهران از ۵.۲۸ به ۵.۷۹ مترمربع افزایش یافته و سرانه شهرستان‌های استان نیز از حدود ۳.۸ به چهار مترمربع و در شهر تهران از ۷.۲۱ به ۷.۲۶ مترمربع رسیده است.

معتمدیان گفت: با تکمیل پروژه‌های در حال اجرا، سرانه آموزشی شهرستان‌های استان می‌تواند به حدود ۵.۹۷ مترمربع برسد؛ بااین‌حال، ساخت مدرسه به‌تنهایی کافی نیست و باید توزیع فضاهای آموزشی براساس مقاطع تحصیلی، جمعیت هر منطقه و میزان تراکم دانش‌آموزی بازنگری شود.

وی بر برگزاری جلسات کارشناسی منطقه‌به‌منطقه، مکان‌یابی دقیق مدارس و ایجاد تعادل میان ظرفیت دوره ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان‌ها تأکید کرد و افزود: در برخی مناطق می‌توان با مدیریت و بازتوزیع مناسب فضاهای موجود، بخشی از تراکم کلاس‌ها را بدون تحمیل هزینه‌های سنگین کاهش داد.

استاندار تهران مدرسه‌سازی را مقدمه تحول اصلی در نظام تعلیم و تربیت دانست و تصریح کرد: گام بعدی باید بر ارتقای محتوای آموزشی، بهبود روش‌های تدریس و افزایش کیفیت مدارس دولتی متمرکز باشد. سهم محدود مدارس دولتی عادی از نتایج برتر تحصیلی و قبولی‌های کنکور، با هدف عدالت آموزشی سازگار نیست و اصلاح این وضعیت از دغدغه‌های اصلی دولت است.

معتمدیان، تهران را واجد ظرفیت تبدیل‌شدن به یکی از مقاصد اردوهای راهیان نور جنگ‌های تحمیلی اخیر دانست و گفت: دانش‌آموزان باید روایت مقاومت مردم، آثار حملات دشمن و پایداری دستگاه‌های خدمت‌رسان را به‌صورت میدانی مشاهده کنند.

وی افزود: بیمارستان آسیب‌دیده گاندی، واحدهای مسکونی خسارت‌دیده در محدوده رسالت، کلیسا و کنیسه آسیب‌دیده و مجموعه تاریخی کاخ گلستان می‌توانند بخشی از مسیر «راهیان نور پایتخت» باشند تا نسل نوجوان، هم آثار تجاوز دشمن و هم روایت هویت، همبستگی و ایستادگی مردم تهران را از نزدیک ببیند.

استاندار تهران همچنین با اشاره به برنامه‌های هفته بسیج و یوم‌الله ۱۳ آبان گفت: این مناسبت‌ها باید امسال پررنگ‌تر و باشکوه‌تر از سال‌های گذشته برگزار شود.

معتمدیان با گرامیداشت یاد امام شهید و شهدای مظلوم، به‌ویژه نوجوانان و دانش‌آموزان شهید و شهدای مدرسه شجره طیبه، افزود: دانش‌آموزان با حضور آگاهانه و گسترده در اجتماعات و راهپیمایی ۱۳ آبان، بار دیگر انزجار خود را از استکبار جهانی اعلام خواهند کرد.