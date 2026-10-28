https://mehrnews.com/x3dsws ۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۰۲ کد مطلب 6992909 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۰۲ استقبال از شیوخ و سران عشایر عراق در مشهد مشهد- ویژهبرنامه «میزبانی رضوی» با حضور ۳۰۰ نفر از شیوخ و سران عشایر عراق، به میزبانی آستان قدس رضوی برگزار شد. دریافت 13 MB کد مطلب 6992909 کپی شد مطالب مرتبط خدمترسانی مصطفی راغب به زائران حرم مطهر رضوی استقبال از شیوخ عشایر عراق در مشهد برای قدردانی از وفاداری آنان نسخه خطی تاریخ بیهقی اهدایی رهبر شهید در کتابخانه حرم رضوی رونمایی شد همایش «مجاهدان در غربت» در حرم مطهر رضوی برگزار میشود برچسبها آستان قدس رضوی عراق مشهد
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