استقبال از شیوخ و سران عشایر عراق در مشهد

مشهد- ویژه‌برنامه «میزبانی رضوی» با حضور ۳۰۰ نفر از شیوخ و سران عشایر عراق، به میزبانی آستان قدس رضوی برگزار شد.