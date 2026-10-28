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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۰۲

استقبال از شیوخ و سران عشایر عراق در مشهد

استقبال از شیوخ و سران عشایر عراق در مشهد

مشهد- ویژه‌برنامه «میزبانی رضوی» با حضور ۳۰۰ نفر از شیوخ و سران عشایر عراق، به میزبانی آستان قدس رضوی برگزار شد. 

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کد مطلب 6992909

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